突破團保上限 學者：台灣應重新定義老人年齡

台灣寄養家庭照顧者平均年齡在五十至六十歲，不乏七十歲以上銀髮族，自己兒女離巢，仍用愛守護失依孩子，卻面臨被團保排除在外的窘境。實踐大學社工系教授彭淑華說，台灣老年人口持續成長，我勞工退休年齡六十五歲，或許應重新定義老人年齡，這才是突破團保上限關鍵。

寄養家庭新增數量，遠遠不及退場速度及社會需求，彭淑華建議，各縣市政府衡量社會需求，以特殊專案方式，與金管會、保險公司討論，評估寄養家庭照顧者的身心靈狀況，而不是只單看年齡。

暨南國際大學社工系教授吳書昀指出，台灣邁入高齡化社會，應善用六十五歲以上人力，寄養家庭照顧者的身心健康很重要，年齡不是唯一指標。許多高齡者退休後仍願意持續為社會服務，而社會也需要他們，希望政府機關修改規定，為保險年紀限制解套。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，南部某些縣市拒絕長者擔任寄養家庭照顧者，擔心年紀太大和安置兒少相處時出現代溝。但青銀共居、世代共融早已是社會趨勢，退休人士只要接受訓練，就能做好照顧者角色，擁有更好的包容力。

張淑慧以國外為例，即便退休人士也可參加寄養家庭，前提為身心狀況符合規定，評估照顧者是否擁有完善家庭或社區支撐系統，確保寄養家庭可陪同孩子使用親子館、社福中心等資源，提高社會參與度，也看得到照顧狀況。

張淑慧建議政府對寄養家庭、類家庭照顧者應提供喘息服務，例如新北類家庭照顧者每月九十六小時喘息時間，由支援照顧者或協伴者接手，讓照顧者適度休息，有助提升照顧品質。