團險未解套 高齡寄養家庭恐退場

新北每年七百多件兒少安置案，寄養家庭招募不易，新北家扶中心去年新增五組，今年僅增三組；不少銀髮族有意投入，但目前團體意外險上限七十五歲，不少銀髮寄養家庭打退堂鼓。立委希望市府及中央提供協助，透過專案保險突破當前困境。

為尋找寄養家庭，新北市七年前發展「類家庭」模式，讓主要照顧者與安置兒少住進社宅，屬進階版寄養家庭，現有二十三戶「類家庭」、照顧五十三名孩子。蘇雲霖、蘇黃根葉夫婦加入類家行列五年，今年均已七十多歲，即將面臨七十五歲團保天花板，只要解決團保問題，夫妻兩人願意持續奉獻，照顧別人家孩子。

新北市社會局科長劉倩如表示，「類家庭」是政府為孩子準備的家，以安置童權益為主體，減少孩童寄人籬下的不安全感，透過主要照顧者、支援照顧者、家庭協伴者等三種角色，集眾人之力照顧孩子，發展出同社區聚落力量，讓接受安置兒少的手足盡量不分散，可以住在一起。

蘇雲霖、蘇黃根葉為虔誠基督徒，五年前得知「類家庭」正在招募夥伴，在取得三個孩子支持後，經訓練、審查取得資格，二○一九年九月迎來第一個孩子「蕾蕾」，因罹患急性白血病，出生後即住在病房，一住就是五年，剛到蘇家時，堅持睡有欄杆的上舖，因有欄杆的床才會覺得有安全感。

小二男童「安安」是蘇氏夫婦照顧的另一個孩子，因受虐腦傷，左眼失明，從小失去父母的愛，讓他內心有個空缺，常問著「你當我爸爸好不好？」，「我想永遠在你們身邊」，讓人心疼。

蘇雲霖退休前為冰淇淋經銷商，他說，當類爸類媽是甜蜜任務，「如果社會有需要，不會想退休！」，但再過二年就滿七十五歲，面臨團險上限，希望政府幫忙解決這個問題，夫妻兩人願意繼續奉獻，永遠成為安置兒少口中的「阿公阿嬤」。

對此，立委洪孟楷表示，年齡不等於健康風險，七十五歲投保團險上限有討論空間，尤其是具公益性質的寄養家庭照顧者，政府應可與經管會、保險局討論，透過專案方式協助，不該如此僵化。此外，公部門可適度補貼保費，提高保險公司承保意願。