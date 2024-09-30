防異物入侵軌道 桃市中市嚴管

機場捷運今年4、5月接連發生異物入侵軌道，2起事件皆為周邊工地建材掉落，為防重演，桃園市政府公告捷運、高鐵2側建案施工前須將施工計畫送第三方專業公會審查，若未通過審查就施工，視同違法開罰。

台中去年5月發生建築吊臂掉落捷運軌道1死15傷意外，今年3月29日公告實施「台中市府強化鄰接大眾運輸設施之建築工程及土木工程施工管理作業要點」，管制鄰接大眾運輸周邊工程。

機捷龜山段今年4月13日發生工地C型鋼掉落軌道邊，5月16日新莊段又天將木板，引發大眾運輸工具交通安全疑慮；機捷沿線多處土地重劃還在開發，桃園民眾深怕台中捷運死傷情況再發生，市府檢討後，除了強化司機員訓練與精進設備，也從法規面著手。

桃園市建管處表示，桃園自2023年8月導入「施工計畫外審機制」，原先規定只針對山坡地大規模開挖、高樓層、深開挖及有施工疑慮的的建築工地，未明訂高鐵、捷運軌道2側工地，此次公告目的就是把遊戲規則講清楚，讓建商和開發商可預做準備，也無法不知情、不知道等理由推諉。

建管處長莊敬權表示，第三方專業機構包含建築師公會、土木建築師公會及結構技師公會等，建商和開發商必須通過審查才能施工，若未通過審查就開工，將依違反建築法對起造人、承造人和監造人開罰，罰款最重一次9萬元，屢勸不聽、情節嚴重者將勒令停工。

台中市都發局長李正偉說，中捷事件後，市府會同勞動部職業安全衛生署與第三方專業技師公會完成全市塔吊工地聯合稽查，除要求工地申報塔式起重機施工計畫，也納入整體施工計畫。自去年7月至今，都發局每月也都提供建案清冊，供各目的事業主管機關加強稽查。