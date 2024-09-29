中醫不只調血氣、陰陽五行 中西合療助孕安胎

衛福部長邱泰源今日出席「第一屆全球中醫藥學術大會」，呼應少子化問題，提出衛福部將逐步落實「0至6歲國家一起養政策」，從生育、養育、教育著手，減輕育兒負擔。

台灣少子化問題嚴重，根據美國CIA公布的「2024年全球生育率預測」，我國以平均生育1.11個排名世界倒數第一！除了生育率降低，女性晚孕有增加趨勢，這當中也包括排卵功能異常及荷爾蒙失調的不孕原因。在中醫理論中，養卵到安胎、生產，不同階段進行分期用藥或調理身體，可幫助不孕夫妻圓夢。

中醫藥的使用已經被廣泛推廣為治療妊娠期疾病，包括安胎的療法，台北慈濟醫院中醫部主任吳炫璋提出「台灣孕婦中藥處方模式與安胎的療效研究」，發現中藥及西藥安胎的配合，可以有利於孕婦預防早產。

另外，台南市立醫院中醫部主任張烱宏也提出「中醫藥治療男性不孕症療效」，精子品質異常是男性不孕症的主要因素之一，目前各種藥物或營養補充劑雖已被證明可以改善精蟲品質，以中藥調理體質，可以幫助提高腎的功能，另搭配針灸來改善問題。

在「第一屆全球中醫藥學術大會」中，全球中醫藥醫學會聯合會（簡稱全中聯）推動中醫全球化，來自15個國家的中醫藥界人士出席，包括日本、韓國、馬來西亞、新加坡、加拿大、美國、澳洲等，另邀請2位中央研究院院士及各個領域50餘位學者專家，發表專題加強學術交流。

中醫師全聯會媒宣主委陳潮宗表示，首屆全球中醫藥學術大會將發展為新的平台，推動台灣中醫藥與國際接軌。今年發表內婦兒科、癌症、醫學美容等專題，呼應少子化問題，中西合療助孕安胎，幫助備孕夫妻從各方面提升懷孕機率，也提升孕產照護品質。

陳潮宗提到，因應AI浪潮來襲，如何將AI運用在健康與醫療上也是近幾年研究的趨勢，傳統中醫結合AI人工智慧、大數據，可進行綜合性辯證結果，讓中醫師的「望聞問切」診療事半功倍。