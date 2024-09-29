超越癌症…心血管疾病死亡人數逾5萬 成台灣第一「隱藏殺手」

9月29日是「世界心臟日」，根據衛福部112年的數據，台灣去年死於心血管相關疾病的人數高達56,350人，超過國人十大死因第一名的癌症。中華民國心臟基金會執行長陳文鍾表示，三高、肥胖、吸菸、壓力是造成心血管疾病的危險因子，膽固醇更是致病元凶，改變生活型態可預防8成的心血管疾病。

世界衛生組織統計，每年全球超過2,000萬人因心血管疾病死亡，致命程度超越癌症。陳文鍾說，台灣常見的猝死原因，大多與心血管疾病有關，尤其是心肌梗塞。國人飲食變化、生活習慣使心血管疾病人數逐年攀升，尤其心臟病和肥胖有密切關係，易引發血糖、血脂肪的異常。

陳文鍾強調，心血管疾病元凶是「三高」，民眾應嚴格控制高血壓、高血糖、高膽固醇，每年進行數值監測，將血壓控制在130/80mmHg、糖化血色素小於7%，低密度膽固醇低於100mg/dL。不過臨床觀察，不到六成的高血壓病患可達標安全數字；高血糖的達標率也只有六成左右，膽固醇更是不到四成。

改變生活型態可預防8成的心血管疾病，但如果已經罹病，陳文鍾提醒，「吃藥」才能讓血壓、血糖、血脂保持恆定，讓血管保持暢通，避免暴露在動脈粥狀硬化的風險之中。

關於心血管疾病用藥及照護，中華民國心臟基金會副執行長王宗道表示，應該要接軌國際，並嚴格控制三高數據。以低密度膽固醇（LDL）來說，2022年公布了最新版的「台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引」，設定為一般風險100mg/dL以下、高風險病患70mg/dL以下或更低（小於55 mg/dL），取代國內現有健保用藥規定的130/100mg/dL。

王宗道提到，把藥物給付的數值標準下修，對於高風險族群來說，有助於醫師用更積極的治療方式來降低患者的心血管死亡風險。另外，針對三高達標率低的問題，衛福部正推動「三高防治888計畫」，擬將8成三高病患加入照護網、加入照護網的三高病患8成接受生活習慣諮商，讓三高控制率可達到8成。

心血管疾病的預防及控制，目的是維持血管的彈性、健康，王宗道呼籲，掌握「可控制的危險因子」，並遵循醫囑吃藥，不要自行停藥或更改藥量，遠離心血管疾病死亡風險，包括與心血管疾病息息相關的失智症，預防認知功能退化。