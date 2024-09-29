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菁山自然中心導覽 不同角度認識陽明山國家公園

中央社／ 台北29日電

火山什麼味道，水韭如何栽種，解答這些疑問，透過菁山自然中心新打造的火山監測、生態保育研究實作課程與展示導覽，可以打開感官用不同角度認識陽明山國家公園，觀迎民眾揪團報名參觀。

菁山自然中心為陽明山國家公園的保育研究基地，設有大屯火山觀測站與台灣水韭域外保育區，也有「解析火山」、「解讀草山」與「動物標本展示」等常設展區。

陽明山國家公園管理處長孫維潔表示，菁山自然中心去年在國科會投注經費和人力下，進行科普展示環境的優化，引進現代化展示技術，模擬火山氣味、溫度及聲音的火山實景隧道等。

陽管處也結合優化後的展區設計全新的導覽行程，並針對台灣水韭、火山、野生動物等主題設計多樣實作課程，如「水韭盆栽DIY」、「火山噴噴噴+熔岩流模擬」等，以不同角度介紹陽明山國家公園及生態資源。

陽管處表示，菁山自然中心開放國小三年級以上團體預約導覽，5人以上視為團體，單場可預約人數為5至60人，可預約時段為每週三、五、六（國定假日不開放）上午場9時至12時，下午場2時至5時，需於參觀日1個月前提出申請。

導覽部分免收費，如有選擇實作課程則需負擔部分材料費用。陽管處指出，目前有些學校的自然課程老師會利用菁山自然中心的資源，安排校外教學，歡迎各學校老師、家長揪團預約報名。

有關菁山自然中心預約須知及線上預約系統等資訊，可至陽管處官網（https://www.ymsnp.gov.tw）生態保育/科研基地/菁山自然中心/導覽服務查詢。

國家公園 生態保育 陽明山

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