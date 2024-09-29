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三班護病比落實狀況如何？ 逾20位網友曝超標護病比「 沒人遵守」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣護理產業工會與各醫院的護理師，13日齊聚在行政院前，抗議現行「三班護病比」政策設計粗陋，呼籲衛福部重新設計制度。記者許正宏／攝影
台灣護理產業工會與各醫院的護理師，13日齊聚在行政院前，抗議現行「三班護病比」政策設計粗陋，呼籲衛福部重新設計制度。記者許正宏／攝影

衛生福利部（以下稱衛福部）於今年（2024）初公告各層級醫院三班護病比標準。一名網友近日在網路論壇Dcard指出，自己是地區醫院的護理師，目前三班的護病比都符合衛福部規範，但有同仁離職，大夜班的護病比恐怕會變成1:20，貼文引起22位網友回應任職醫院的超標護病比。

衛福部於今年1月公布各層級醫院合理的三班護病比標準，醫學中心為白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院為白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院為白班1:10、小夜1:13、大夜1:15。

有網友對於此三班護病比標準表達見解，「這個標準根本沒人在遵守，完全沒意義」、「沒有立法就是衛福部拿來騙新人進來用的，快逃吧」。

有在醫學中心任職護理師的網友分享遇到的超標護病比，「醫中，白1:6、小1:11、大1:14，我也是不知道這個標準有誰在看」、「醫中，實際照顧，1:7、1:12、1:18」、「醫中，白班1:6～7、小夜1:11～12、大夜1:13～14，po出來才知道原來我們醫院夜班根本沒正常護病比可言」、「醫中，白1:6、小夜1:12、大夜1:12，看到其他醫中小夜護病比以後，覺得我們單位護病比跟屎一樣」、「台中某醫中，1:6～8、1:9～13、1:13～16，我們病房翻床率極高，白班小夜接到快吐血，白班6組，小夜4組」、「北部醫中，白班1:7～8、小夜1:9～10、大夜1:11～13，這是人力不夠有縮過床的狀況」。

區域醫院的護理師網友也分享任職醫院的護病比，「區域，以前床數全開大夜1:22，現在縮床大夜1:18，輕鬆了一點」、「區域醫院白班曾經1:15，上到爆氣又心死」、「南部區域醫院，今日小夜護病比1:17唷」、「區域醫院，白班1:8～1:10、小夜1:12～1:13、大夜1:13～1:18，我貼這個給阿長看，阿長說因為還沒立法，所以沒有執行」、「區域，白班1:9～10，加新病人後不止唷，我傻眼」。

衛福部 護理師 護病比

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