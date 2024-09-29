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易瘦還易胖？一片蘇打餅乾測體質 醫師提醒：還是不能過量

聯合新聞網／ 綜合報導
一片蘇打餅乾測體質？醫師提醒不得過量。示意圖／ingimage。
一片蘇打餅乾測體質？醫師提醒不得過量。示意圖／ingimage。

喝水就會胖，澱粉不敢碰？近期關於蘇打餅乾可以測易胖體質的傳說你聽過了嗎？外科醫師陳榮堅指出這種說法其實只對一半，雖然這個方式確實可以測試口腔對澱粉的消化能力，但即使是易瘦體質也不應該攝取過量澱粉。

陳榮堅在臉書粉絲專頁分享影片，實測這個實驗究竟有沒有效果。這個說法源自一場實驗，受試者被分為咀嚼15秒內、咀嚼15到30秒以及超過30秒等三組，如果15秒內嚐到甜味則表示澱粉代謝能力好，被此實驗歸類在易瘦體質，接下來則反之。

陳榮堅表示這個實驗原理是測試口腔澱粉的分解情況，並不能直接代表身體代謝能力，因為真正主要的消化吸收都在腸道。假設口腔的澱粉酶偏低，正常的腸道還是能好好吸收。反之，即使口腔澱粉酶高，腸道不健康還是會營養不良。

陳榮堅補充不論你怎麼咀嚼，只要攝取太多碳水化合物還是會胖，想要減重應學習控熱量攝取。根據以上結論，陳榮堅總結，就算是易瘦體質，長期吃高油、高糖或是高熱量還是會發胖，減重還是需要均衡飲食、規律運動！

吃澱粉 減肥 醫師

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