醫指「台灣水果特別甜」某部分是假議題 網：出國才知是都市傳說

「『台灣水果特別甜』這句話某部分來講是個假議題」，網紅醫師蒼藍鴿在社交平台如此敘述，他直指這與台灣人購買水果的習慣有關，他也強調，自己並未鼓勵吃不甜的水果，無論甜度、產地，是水果就能放心適量吃。有網友列舉自己出國吃的水果，並指台灣水果其實不怎麼甜。

網紅醫師蒼藍鴿在「蒼藍鴿的醫學天地」臉書專頁發文表示，「台灣水果特別甜」這句話某部分而言是假議題，因為大部分台灣人偏好吃甜的水果，不甜的水果不會買，更說大家去水果攤時，蘋果買最便宜的，香蕉和奇異果都買最綠的，不只省錢，水果的甜度也會「有感下降」。

但是蒼藍鴿也強調，自己的本意不是鼓勵吃不甜的水果，因為「每天攝取2～3份水果有益健康」，並不限於特定甜度或產地的水果，所以有水果就能適量攝取，但是果汁對健康就不好了，因為會失去部分營養素，也容易過量攝取。

有網友比較國外的水果，認為台灣的水果其實不太甜，「自從我在德國生活之後，我才意識到『台灣水果特別甜』不過是台灣人口耳相傳的都市傳說罷了，甚至可以說不怎麼甜。德國的水蜜桃、無花果、蘋果和葡萄，甜度完全可以把台灣的同品項水果按在地板上摩擦。台灣的芒果，甜度也不如東南亞，例如我覺得愛文芒果也不怎麼甜，甚至太酸了」。

也有網友參與討論，紛紛留言，「很怕很甜的水果，酸的水果有些改良變好甜」、「我個人是比較喜歡酸的，而且鳯梨我只吃芯」、「今天的蘋果都偏酸，我分開兩攤買，價格也不一樣，都酸」。