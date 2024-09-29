山陀兒逼近 阿里山林鐵9月30日起陸續預警性停駛

颱風山陀兒逼近，西半部山區恐有大雨或豪雨發生，為維行車安全，阿里山林鐵除明天阿里山至嘉義列車正常營運外，其餘列車預警性停駛；10月1日、2日全部列車停駛。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，中央氣象署推估明天清晨恐發布颱風山陀兒陸上颱風警報，10月1日、2日影響台灣最顯著，因此預警性停駛。

林鐵及文資處指出，後續將視颱風影響狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間；已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商ibon辦理全額退票。

檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園，相關資訊請上林鐵網站查詢。