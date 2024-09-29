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34歲女飽受偏頭痛之苦20年 CGRP單株抗體助擺脫止疼藥

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院神經內科主治醫師楊浚銘表示，偏頭痛疾病不僅帶來強烈的頭痛，嚴重會影響病人日常生活和工作能力，民眾要了解自身頭痛觸發因素、選擇適合的方式，不相信偏方、祕方，才是對抗偏頭痛最好的治療方式。圖／奇美醫院提供
奇美醫院神經內科主治醫師楊浚銘表示，偏頭痛疾病不僅帶來強烈的頭痛，嚴重會影響病人日常生活和工作能力，民眾要了解自身頭痛觸發因素、選擇適合的方式，不相信偏方、祕方，才是對抗偏頭痛最好的治療方式。圖／奇美醫院提供

頭痛是一種常見且恐造成失能的疾病，全球約有超過10%人口飽受困擾，台南一名34歲王姓女子，從事醫護人員工作，但卻長年飽受偏頭痛之苦，止痛藥更成為生活中不可或缺的一部分，今年在奇美醫院神經內科主治醫師楊浚銘建議下，接受｢CGRP單株抗體」治療，偏頭痛獲得大幅改善，也讓她開心說「現在出門包包多了很多空間，不用帶一堆止痛藥了！」。

楊浚銘指出，偏頭痛疾病不僅帶來強烈的頭痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、視覺障礙等症狀，嚴重影響病人日常生活和工作能力，然而很多人對偏頭痛了解仍然不足，導致病人往往無法獲得及時有效的治療與支持。

他表示，近年研究發現CGRP單株抗體（全名為抑鈣素基因相關肽），是偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質，目前健保除針對難治型的慢性偏頭痛，提供CGRP單株抗體藥物給付，今年衛福部也核准最新的口服CGRP受體拮抗劑，相信對相信對偏頭痛病人而言，無疑是福音。

楊浚銘提到，隨著醫療技術進展，許多偏頭痛病人治療逐漸多元化，從一般常見的口服藥物、每3個月注射一次的肉毒桿菌素、CGRP單株抗體藥物等，而CGRP藥物的藥價雖不便宜，但國外治療經驗效果良好，對偏頭痛病人也是另一個選擇。

楊浚銘也強調，民眾要了解自身頭痛觸發因素、選擇適合的方式、參與治療計畫和記錄頭痛日記等，保持規律運動及充足睡眠，加上正念減壓，回診時和醫師一起討論，不相信偏方、祕方，才是對抗偏頭痛最好的治療方式。

醫師 頭痛

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