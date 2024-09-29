快訊

久坐時間越長越容易背痛 專家教你固定做1事就能有效舒緩疼痛

羽球／看粉絲影片淚崩 戴資穎預告：不想辦引退儀式

聽新聞
0:00 / 0:00

配合國慶空中操演 松山機場這4天部分航班將異動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為配合國慶籌備委員會」規畫的空中操演與半、全兵力訓練，松山機場部分航班將有異動。聯合報系資料照
為配合國慶籌備委員會」規畫的空中操演與半、全兵力訓練，松山機場部分航班將有異動。聯合報系資料照

10月10日國慶將至，台北國際航空站為配合「國慶籌備委員會」規畫的空中操演與半、全兵力訓練，10月2日、4日、6日及10日，松山機場部分航班將有異動，台北航空站已協調航空公司以「不取消航班」為原則，但仍建議旅客，出發前務必向航空公司確認航班有無異動。

根據國慶籌備委員會9月25日的說明，除10月10日國慶當天的正式操演、10月6日下午的彩排，2日有「半兵力訓練」，4日有「全兵力訓練」，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，相關時段的國際線與國內線航班，將受到影響。

為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，台北航空站於本月18日與25日，邀集飛航松山機場的航空公司、軍方及航管單位研商，軍方代表於會中說明操演相關規畫，因影響涉及國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整，並通知已訂位旅客。

交通部民航局台北航空站指出，受操演與預演影響，松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續離島及花東航線的航班也可能因此遞延。台北航空站已協調航空公司，以「不取消航班」為原則，航空公司將以調整起降時間，或是增加航機攜帶油量等方式因應。

台北航空站表示，各家航空公司已針對松山機場可能受影響的航班著手相關準備，近日航空公司將於官網公布，並會事先通知訂位旅客；建議旅客提早規畫行程，出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。

松山機場 航班 航空公司

延伸閱讀

三軍樂儀隊國慶預演 國人創作進行曲取代爭議日本軍歌

國光客運衝撞毀損松山機場號誌、噴水池 警派員釐清中

雙十國慶空中操演3時段 黑鷹直升機明飛越總統府上空

雙十空中操演試航 黑鷹直升機26日飛越總統府上空

相關新聞

虎航班機降落小港機場後鼻輪故障 跑道預計關閉至14時10分

虎航一架322班機今天中午12時09分從澳門飛來高雄，在高雄國際機場落地後因鼻輪故障，目前暫停在機場的跑道上。高雄國際機...

配合國慶空中操演 松山機場這4天部分航班將異動

10月10日國慶將至，台北國際航空站為配合「國慶籌備委員會」規畫的空中操演與半、全兵力訓練，10月2日、4日、6日及10...

虎航班機不明原因暫停小港機場跑道 航站：稍後將對外說明

虎航一架班機今天中12時許，因不明原因暫停在高雄國際機場的跑道上，外傳機場將因此關場1小時，高雄國際機場表示，目前才剛接...

34歲女飽受偏頭痛之苦20年 CGRP單株抗體助擺脫止疼藥

偏頭痛是一種常見且恐造成失能的疾病，全球約有超過10%人口飽受困擾，台南一名34歲王姓女子，從事醫護人員工作，但卻長年飽...

診所護理師加薪財源未定 醫界盼健保總額扛下

114年診所護理師加薪財源未定，醫界今天呼籲健保總額持續編列，115年比照醫院護理師由衛福部照護司公務預算扛起。部長邱泰...

山陀兒來了…屏東預警性休園 往返小琉球10月1、2日停航

山陀兒颱風來襲，雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區，與高屏地區所轄步道，從9月29日下午5點時至10月2日預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。