配合國慶空中操演 松山機場這4天部分航班將異動

10月10日國慶將至，台北國際航空站為配合「國慶籌備委員會」規畫的空中操演與半、全兵力訓練，10月2日、4日、6日及10日，松山機場部分航班將有異動，台北航空站已協調航空公司以「不取消航班」為原則，但仍建議旅客，出發前務必向航空公司確認航班有無異動。

根據國慶籌備委員會9月25日的說明，除10月10日國慶當天的正式操演、10月6日下午的彩排，2日有「半兵力訓練」，4日有「全兵力訓練」，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，相關時段的國際線與國內線航班，將受到影響。

為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，台北航空站於本月18日與25日，邀集飛航松山機場的航空公司、軍方及航管單位研商，軍方代表於會中說明操演相關規畫，因影響涉及國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整，並通知已訂位旅客。

交通部民航局台北航空站指出，受操演與預演影響，松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續離島及花東航線的航班也可能因此遞延。台北航空站已協調航空公司，以「不取消航班」為原則，航空公司將以調整起降時間，或是增加航機攜帶油量等方式因應。

台北航空站表示，各家航空公司已針對松山機場可能受影響的航班著手相關準備，近日航空公司將於官網公布，並會事先通知訂位旅客；建議旅客提早規畫行程，出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。