診所護理師加薪財源未定 醫界盼健保總額扛下

114年診所護理師加薪財源未定，醫界今天呼籲健保總額持續編列，115年比照醫院護理師由衛福部照護司公務預算扛起。部長邱泰源未明確承諾保留總額部分，僅說加薪是努力方向。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年協定下年度醫療給付總額，114年健保總額協商結果日前出爐，付費者、醫界代表方案成長率分別為4.605%及5.171%，在中醫、牙醫總額達共識，但醫院及西醫基層總額方面則否，兩案併陳送衛福部核定。

針對西醫基層總額，診所與付費者意見差距最大是即將邁入第3年的診所護理人員加薪費用，付費者希望移除。醫師公會全聯會常務理事王宏育今天接受媒體聯訪時表示，這是「護理人力加成」5年計畫規劃每年新台幣6.593億元，平均每名護理師1個月可以加薪1500元。

護理師人力荒，不僅大醫院苦惱，小診所同樣招不足護理師。王宏育說，113年度健保總額編列醫院護理師加薪約65億元，診所則是6.593億元。因應衛福部提出總額「健身」計畫，將部分可由公務預算支應費用與總額脫鉤，其中114年醫院護理師加薪由照護司以公務預算挹注。

王宏育表示，114年診所護理師加薪不在照護司公務預算名單，呼籲健保總額持續支應，「明年最低工資提高4.08%，我覺得是應該要做」，診所護理師照看著三高病人按時吃藥，預防勝於治療，可節省未來重症醫療費用，同時建議115年診所護理師加薪費用比照醫院由照護司編列。

邱泰源出席「第1屆全球中醫藥學術大會」記者會，會前接受媒體聯訪時，被問到基層診所喊話健保總額保留6.593億元護理師加薪費用，他說，不論是在醫院或基層，護理師加薪永遠是努力方向，護理師從業環境辛苦，支持醫療院所給護理人員更高待遇。