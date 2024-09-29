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山陀兒來了…屏東預警性休園 往返小琉球10月1、2日停航

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁國家森林遊樂區9月29日下午5點到10月2日預警性休園。圖／報系資料照
墾丁國家森林遊樂區9月29日下午5點到10月2日預警性休園。圖／報系資料照

山陀兒颱風來襲，雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區，與高屏地區所轄步道，從9月29日下午5點時至10月2日預警性休園，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。另外往返小琉球航班，10月1、2日暫停行駛，10月3日視海象另行公告。

林業保育署屏東分署指出，受山陀兒颱風逼近台灣影響，屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區，與轄內各自然步道，9月29日17時至10月2日預警性休園，後續視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

另外，往返小琉球航班部分，考量交通船航行安全，屏東前往小琉球航停航資訊，根據交旅處統計，東港、琉球航線，9月30日，琉興航運小琉球18點航班停航、東港18點45航班停航；10月1到2日，琉興航運、聯營處、藍白航運、泰富航運皆全日停航

鹽埔往返琉球航線部分，10月1到2日，聯營處、大福航運皆全日停航。後續航班營運情形，將視颱風及海象狀況再行決定。

林業保育署屏東分署指出，依據中央氣象署預報，9月29日上午已發布山陀兒颱風海上警報，9月30日清晨發布陸上颱風警報，推估10月1、2日將影響台灣最為顯著。由於颱風外圍環流影響，台灣西半部、東北部及各地山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生。山區道路易受颱風豪雨影響而有崩坍落石發生，顧及遊客安全，採預警性休園。

有關雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區以及轄內各自然步道開、休園相關訊息，請利用台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。另藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受先前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

小琉球 航班 颱風

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