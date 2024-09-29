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27航次停航！山陀兒颱風逼近 航港局呼籲：勿離島旅遊
輕度颱風山陀兒持續接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上警報，預計最快今晚發布陸上警報。交通部航港局表示，受到山陀兒颱風影響，今天共有7航線、27航次停航。
中央氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風在鵝鑾鼻的東南方約510公里之處，以每小時10公里速度，向西北西轉西北進行，今早8時30分已發布海上警報，預計今晚至明清晨發布陸上警報，預估未來強度快速增強，很快增強為中度颱風，明天逐漸朝台灣方向緩慢接近，周二至周三是影響台灣最明顯的時候。
航港局表示，受到山陀兒颱風影響，今天共有7航線，計27航次停航：
1 南竿-東引: 全部停航（1航次）
2 基隆-馬祖：預估全部停航（2航次）基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於上午11時公告
3 馬祖福澳-福州琅岐：部分停航（開航2航次，停航2航次）
4 台南將軍-澎湖東吉: 全部停航（1航次）
5 富岡-綠島：全部停航（11航次）
6 富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）
7 後壁湖-蘭嶼：全部停航（6航次）
航港局呼籲，民眾颱風期間切勿前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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