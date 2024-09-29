陸預測山陀兒逐漸靠近台灣南部沿海 東部有暴雨

根據大陸中央氣象台29日10時發布的颱風預警，今年第18號颱風「山陀兒」的中心今天（29日）上午8時位於台灣鵝鑾鼻東南方大約505公里的西北太平洋洋面上，預計將以每小時10公里左右的速度向西北轉偏北方向移動，強度逐漸增強，並逐漸向台灣南部沿海靠近。

大陸中央氣象台稱，29日上午8時山陀兒颱風中心附近最大風力有10級（28米/秒），中心最低氣壓為982百帕，七級風圈半徑200-250公里，十級風圈半徑50-100公里。

29日14時至30日14時，台灣海峽、巴士海峽和台灣以東洋面的部分海域風力可達8-9級、陣風10-11級，颱風中心經過的附近海域風力有10-12級，陣風13-14級；台灣島東部將有大到暴雨（50-70毫米）。