武嶺菜市場再現！今追最亮彗星擠爆合歡山 卻看了個寂寞

合歡山武嶺是全台公路最高點，並有觀景台成遊客追星、賞雪、看日出的絕佳地點。今年度最亮彗星「紫金山彗星」於今清晨有機會看到彗尾，大批遊客為追星衝上山，人車塞爆武嶺，簡直成了菜市場，可惜遇颱風攪局起濃霧，看了個寂寞。

合歡山四季特色別具，春賞杜鵑、冬追雪，入夏涼爽，是國內熱門景點，武嶺地區海拔3275公尺，是台灣公路的最高點，並設有觀景平台及停車場，成為遊客留影地點，更因能觀星、看日出，每逢跨年、元旦等特殊節日總是塞成「菜市場」。

只不過，合歡山武嶺今晨5時許卻湧現車潮，當地景觀台更是擠滿人，停車場被停滿，車潮難以消化，部分汽、機車就停在路邊，人車擠爆當地，「武嶺菜市場」場景再現，但因車流量太大，員警忙於疏導勸離，仍難避免塞車，交通一度打結。

而「武嶺菜市場」照片也放上臉書專頁「中橫路況交通資訊站」，貼文說明是在今天清晨5時30分，並提醒「天氣不好，下山離開請注意安全」，照片也不難看出照片中的天氣欠佳，只是今天並非特殊假日，武嶺卻湧現大批人車，引發熱議。

不少人直呼「誇張」，並留言「跨年嗎」、「還以為元旦到了」、「跑上去武嶺看颱風嗎」、「比中秋、暑假還熱鬧」，反酸「又有單車活動」等；也有人直接點出，今年度最亮彗星「紫金山彗星」今天清晨有機會看到彗尾，是為因此是為了追星。

沒想到，山陀兒颱風攪局，山區今天早上天候欠佳，武嶺起了大濃霧，上山追彗星、看日出等通通撲了空，大批網友也笑說「看了個寂寞」；警方則表示，由於，山區天氣不好，且經加強疏導，人車清晨6時後陸續下山，目前交通已恢復順暢。