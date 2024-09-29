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山陀兒颱風來襲 嘉明湖、浸水營東段今天下午5點起封閉
中央氣象署今天上午8點30分發布「山陀兒」海上颱風警報，最快今晚發布陸警。林業及自然保育署台東分署指出，今天下午5點起，知本國家森林遊樂區區、嘉明湖國家步道及浸水營國家步道東段等地實施預警性封閉，前往嘉明湖的兩山屋也會在明天上午8點起封閉。
中央氣象署預估，10月1日至2日兩天影響台灣最劇烈。台東分署表示，轄內森林育樂場域位處東部山區，強風及降雨恐影響遊客安全，轄內麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段預警性封閉。
此外，利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道也是同樣實施預警性封閉，後續開放訊息可在嘉明湖國家步道網站(https://jmlnt.forest.gov.tw/)、台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢。
台東分署指出，考量山友下山撤離需要時間，向陽、嘉明湖山屋自明天（30日）上午8點起預警性封閉，另在嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿山友，自113年9月29日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前（含當日）的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。
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