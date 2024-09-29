颱風山陀兒來勢洶洶 今每公斤菜價飆至56元

颱風山陀兒持續增強且接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上颱風警報，農業部今天指出，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已屆收穫期應盡速採收，大宗蔬菜也應購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求，而根據台北市農產運銷公司統計，今天每公斤菜價飆漲到56.7元，也與颱風有關。

農業部指出，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應盡速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求；果樹也應強化支柱及排水設施，已屆採收期的水果，必要時應盡速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求依序供貨。

根據台北市農產運銷公司統計，今天每公斤菜價56.7元，台北市蔬菜到貨量約1254噸，今日進貨量較昨日略增，量增菜種有甘藍、大白菜、青江菜、萵苣菜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、敏豆、青花苔等，量減菜種有小白菜、甘薯葉、胡瓜、番茄、甜椒、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，市況因逢明日休市，預期需求增加，加上颱風「山陀兒」將近影響，承銷人購買意願強烈，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少，葉菜類甘藍上價（品質最好）每公斤47元、大白菜上價45元、小白菜上上價115元、青蔥上價高達205元。

農業部也提醒，0403花蓮地震受災地區因震後坡地致災風險增加，須提高警覺加強戒備，農村發展及水土保持署持續關注颱風動態，監測各地區降雨，適時發布土石流及大規模崩塌紅黃色警戒、土石流及大規模崩塌等災害，預先準備災害防救應變措施，必要時進行預防性疏散。