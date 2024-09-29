快訊

不想個資被看光？空姐授行李箱吊牌正確使用方法：僅多1動作

山陀兒升級中颱 暴風圈擴大

爸爸失智，媽媽形同沒有伴！該如何為失智家人做照護決定？

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風山陀兒來勢洶洶 今每公斤菜價飆至56元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據台北市農產運銷公司統計，今天每公斤菜價56.7元，主要因為市況因逢明日休市，加上颱風「山陀兒」將近影響，承銷人購買意願強烈，各菜種行情價格漲多跌少。本報資料照片
根據台北市農產運銷公司統計，今天每公斤菜價56.7元，主要因為市況因逢明日休市，加上颱風「山陀兒」將近影響，承銷人購買意願強烈，各菜種行情價格漲多跌少。本報資料照片

颱風山陀兒持續增強且接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上颱風警報，農業部今天指出，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已屆收穫期應盡速採收，大宗蔬菜也應購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求，而根據台北市農產運銷公司統計，今天每公斤菜價飆漲到56.7元，也與颱風有關。

農業部指出，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應盡速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求；果樹也應強化支柱及排水設施，已屆採收期的水果，必要時應盡速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求依序供貨。

根據台北市農產運銷公司統計，今天每公斤菜價56.7元，台北市蔬菜到貨量約1254噸，今日進貨量較昨日略增，量增菜種有甘藍、大白菜、青江菜、萵苣菜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、敏豆、青花苔等，量減菜種有小白菜、甘薯葉、胡瓜、番茄、甜椒、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，市況因逢明日休市，預期需求增加，加上颱風「山陀兒」將近影響，承銷人購買意願強烈，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少，葉菜類甘藍上價（品質最好）每公斤47元、大白菜上價45元、小白菜上上價115元、青蔥上價高達205元。

農業部也提醒，0403花蓮地震受災地區因震後坡地致災風險增加，須提高警覺加強戒備，農村發展及水土保持署持續關注颱風動態，監測各地區降雨，適時發布土石流及大規模崩塌紅黃色警戒、土石流及大規模崩塌等災害，預先準備災害防救應變措施，必要時進行預防性疏散。

北市 菜價 農業部 颱風

延伸閱讀

鄭明典：颱風山陀兒和東北季風恐有共伴效應 這點需注意

颱風山陀兒逼近 玉山、合歡山及奧萬大暫停開放

山陀兒颱風最快今晚發布陸警 周二、三花東雨勢劇烈

山陀兒颱風生成…搜尋16年前失聯女登山客無果 搜尋隊伍明提前下徹

相關新聞

山陀兒升級中颱 暴風圈擴大

颱風山陀兒升級中颱，中央氣象署上午指出，目前山陀兒在鵝鑾鼻的東南方約460公里之處，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進...

山陀兒即將開眼強度直逼強颱 粉專曝強風豪雨熱區

輕度颱風山陀兒持續接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上警報，預計最快今晚發布陸上警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出...

山陀兒逼近！賈新興指「恐登陸台東」各國最新預測圖曝

輕度颱風山陀兒持續接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上警報，預計在今日深夜發布陸上警報。台灣整合防災工程技術顧問公...

27航次停航！山陀兒颱風逼近 航港局呼籲：勿離島旅遊

輕度颱風山陀兒持續接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上警報，預計最快今晚發布陸上警報。交通部航港局表示，受到山陀兒...

颱風山陀兒來勢洶洶 今每公斤菜價飆至56元

颱風山陀兒持續增強且接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上颱風警報，農業部今天指出，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，...

武嶺菜市場再現！今追最亮彗星擠爆合歡山 卻看了個寂寞

合歡山武嶺是全台公路最高點，並有觀景台成遊客追星、賞雪、看日出的絕佳地點。今年度最亮彗星「紫金山彗星」於今清晨有機會看到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。