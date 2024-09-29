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鄭明典：颱風山陀兒和東北季風恐有共伴效應 這點需注意

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
鄭明典說，當颱風出現大角度轉北，原因是有冷高壓接近，這樣的路徑其實也預告，東北季風共伴情況很可能發生。擷取自鄭明典臉書
鄭明典說，當颱風出現大角度轉北，原因是有冷高壓接近，這樣的路徑其實也預告，東北季風共伴情況很可能發生。擷取自鄭明典臉書

颱風山陀兒來勢洶洶，持續增強中且逼近台灣，中央氣象署今天上午8時30分發布海上警報，預計在今日深夜發布陸上警報，明起風雨將逐漸增加。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，東北季風共伴，看到東北季風，當然不能忘了冷高壓。颱風不喜歡冷高壓，冷高壓前方高層都會伴隨槽線，這是中緯度天氣系統的特徵。當颱風發展較深(強)，高層導引主導時，颱風就會被槽線導引，通常會大角度轉北。當颱風較弱，低層導引當家，颱風受低層封場導引，就會持續往西或轉西南。

鄭明典說，反過來看，當颱風出現大角度轉北，原因是有冷高壓接近，那這樣的路徑其實也預告，東北季風共伴情況很可能發生。這次冷高壓有點偏弱，共伴效應可能不特別明顯，但是有多樣共伴效應的條件符合，應該還是會有共伴效應的雨型特徵出現。

共伴效應 東北季風 颱風

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