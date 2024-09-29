颱風山陀兒逼近 玉山、合歡山及奧萬大暫停開放

颱風「山陀兒」逼近，合歡山今天天氣轉差起濃霧、飄雨，玉山塔塔加也轉陰天，南投林業分署、玉山國家公園管理處公告合歡山、奧萬大、玉山國家公園生態保護區暫停入園。

交通部中央氣象署今天上午發布輕度颱風「山陀兒」海上颱風警報。合歡山今天清晨天氣已轉差，一早有許多遊客湧入海拔3275公尺合歡山武嶺等待日出，但因濃霧、飄雨而撲空。農業部林業及自然保育署南投分署提醒注意天氣動態，颱風前後避免從事山域活動，以維護安全。

南投林業分署今天發布新聞稿表示，轄管合歡山、奧萬大國家森林遊樂區自9月30日至10月2日預警性休園，後續視颱風「山陀兒」過後影響程度適時恢復開園；另外，能高越嶺國家步道西段、天池山莊先前受颱風及強降雨造成步道中斷，目前尚在整建修復，持續暫停開放。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處指出，因氣象署發布颱風「山陀兒」海上颱風警報，自9月29日上午8時30分起全面禁止入園活動，原已核發入園許可證依相關規定失效，欲再進入須重新申請，颱風警報解除後視災害復原情形，另公告恢復入園活動日期。