山陀兒即將開眼強度直逼強颱 粉專曝強風豪雨熱區
輕度颱風山陀兒持續接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上警報，預計最快今晚發布陸上警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，山陀兒即將開眼，強度將再飆升，預計開眼後強度可達中颱上限甚至強颱，如果颱風從東部近海北上，北部、東部要嚴防強風豪雨。
中央氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風在鵝鑾鼻的東南方約510公里之處，以每小時10公里速度，向西北西轉西北進行，今早8時30分已發布海上警報，預計今晚至明清晨發布陸上警報，預估未來強度快速增強，很快增強為中度颱風，明天逐漸朝台灣方向緩慢接近，周二至周三是影響台灣最明顯的時候。
氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，山陀兒即將開眼，強度將再飆升，預計開眼後強度可達中颱上限，甚至強颱，綜合目前各國的預測路徑，以從東部近海北上機率最高，預計星期二下午至星期四早上，將是影響台灣最嚴重的時候。
「觀氣象看天氣」表示，如果颱風從東部近海北上，北部、東部要嚴防強風豪雨，中南部雨勢相對較小，但仍要留意較強陣風；如果從南部登陸北上，全台都要嚴防強風豪雨，尤其登陸點附近將可能出現16、17級強陣風。
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