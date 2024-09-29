山陀兒逼近！賈新興指「恐登陸台東」各國最新預測圖曝

輕度颱風山陀兒持續接近台灣，中央氣象署今早8時30分發布海上警報，預計在今日深夜發布陸上警報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據歐洲模式預估，中心在恆春半島至台東近海，通過的機率高，之後中心「不排除登陸台東」。

氣象署今早8時40分氣象記者會說明，山陀兒颱風目前位置在北緯18.6度，東經124.3度，即在鵝鑾鼻的東南方約510公里之處，以每小時10公里速度，向西北西轉西北進行，今早8時30分已發布海上警報，預計今晚至明清晨發布陸上警報。

賈新興表示，依目前情資預估，今晚將發布陸上警報，各AI路徑預測大致在恆春半島西側至台東近海為主」，提醒大家需事先做好防颱準備工作。

賈新興指出，歐洲模式預估，中心在恆春半島至台東近海，通過的機率高，之後中心不排除登陸台東，各國模式的預報顯示，美國模式較偏東、歐洲模式最偏西。但根據各國官方預報顯示，「中心從恆春半島至台東近海通過的機率最高」。