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山陀兒颱風接近 蘇花公路等8路段視風雨實施管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局表示，明天起，東、南部逐漸受颱風外圍環流影響，屆時將依風雨狀況，針對台9丁蘇花公路、台8線中橫公路東段等8路段實施管制。圖為凱米颱風讓蘇花公路和仁到崇德段中斷7天。圖／公路局提供
交通部公路局表示，明天起，東、南部逐漸受颱風外圍環流影響，屆時將依風雨狀況，針對台9丁蘇花公路、台8線中橫公路東段等8路段實施管制。圖為凱米颱風讓蘇花公路和仁到崇德段中斷7天。圖／公路局提供

颱風山陀兒昨生成，中央氣象署表示，今天上午8時30分發布海上警報，預估今晚至明天清晨發布颱風陸上警報，周二、周三是最接近台灣的時刻。交通部公路局表示，明天起，東、南部逐漸受颱風外圍環流影響，屆時將依風雨狀況，針對台9丁蘇花公路、台8線中橫公路東段等8路段實施管制。

公路局表示，公路局應變中心今早8時二級開設，氣象署今早8時30分發布山陀兒颱風海上颱風警報。為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判實施管制。

公路局指出，可能實施的管制路段包含台2線濱海公路、台7線北橫公路宜蘭路段、台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路東段、台9線、台9丁線蘇花公路、台11線東部濱海公路、台20線南橫公路東段，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

另也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

中橫公路 氣象署 蘇花公路 警報 颱風

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