下游注意！山陀兒估挾強降雨 翡翠水庫今午起調節放水
山陀兒颱風逐漸增強，據氣象預報研判，翡翠水庫集水區可能有長時間強降雨，為維護大壩安全，並增強水庫蓄洪防災能力，翡翠水庫預計今天12時起，以每秒310立方公尺預防性調節放水，請下游地區民眾注意。
翡管局表示，因山陀兒移動速度緩慢，強度也逐漸增強。翡翠水庫集水區可能受颱風外圍環流及東北季風的影響，帶來長時間強降雨，翡管局依據翡翠水庫運用要點規定，預計於今天中午12時起以流量每秒310立方公尺預防性調節放水。期間仍將密切關注水庫集水區的實際降雨及進流量，機動調整水庫操作。
翡管局表示，已經通報翡翠水庫下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時並做好人員疏散安置等安全應變措施。同時，也籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。
另外也請水庫下游於新店溪、淡水河河道內的施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，以維護河防安全。本次翡翠水庫預防性調節放水之前，翡管局將於河道沿岸「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」發出「水庫放水警戒」訊息，籲請民眾配合。
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