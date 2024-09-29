下游注意！山陀兒估挾強降雨 翡翠水庫今午起調節放水

還記得小時候剪頭髮，因為身材矮小，理頭髮阿姨要我們坐在洗衣板上的回憶嗎？阿姨間聊天的密語中，數字15的代號竟然是「台中」，種種關於美髮廳、理容院的平民文化，在百元快剪與越式洗頭店的盛行下，已經逐漸淡出我們的生活，聯合報數位版今天起一連三天，帶大家回顧早年隱身巷弄內的家庭理髮文化，並以從業者角度，觀察恐將逝去的傳統美容美髮業，歡迎訂閱分享。

2024-09-29 10:00