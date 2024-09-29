山陀兒颱風來襲…太平山遊樂區下午3點封園 社區步道5點封閉
受山陀兒颱風來襲影響，中央氣象署將陸續發布颱風海陸警報，為保障遊客安全，林業保育署宜蘭分署從今天下午3點起，針對太平山國家森林遊樂區進行封園；下午5點起暫停開放所轄社區型自然步道；如果宜蘭縣政府宣布停班停課，羅東林業文化園區也將同步休園。
除了太平山預警性休園，區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，遊客須於3點前離園 ，當日不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為下午1點，原太平山俱樂部最後導覽場次為10點50分。
今天下午5點起暫停開放的社區型步道，包括金瓜寮魚蕨步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、朝陽步道、蘇花古道-大南澳越嶺段以及南澳古道。
實際恢復開放日期將依據颱風警報解除後，宜蘭分署進行災害勘查和環境整備後作動態調整後公布訊息。宜蘭分署提醒民眾，請隨時關注颱風動態，颱風期間避免上山。
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