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山陀兒颱風最快今晚發布陸警 周二、三花東雨勢劇烈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
山陀兒颱風最快今晚發布陸警。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風最快今晚發布陸警。圖／中央氣象署提供

颱風山陀兒昨生成，中央氣象署表示，今天上午8時30分發布海上警報，預估今晚至明天清晨發布颱風陸上警報，周二、周三是最接近台灣的時刻，花東雨勢更劇烈。

氣象署表示，颱風今明兩天靠近台灣，之後往北北西或北北東移動，如果往西就會更靠近台灣；預估今晚至明天清晨發布颱風陸上警報。

氣象署說明，山陀兒颱風昨天8時形成，先緩慢向西南移動，再緩慢偏西移動，今早8時移動到鵝鑾鼻約500公里海面上，預估朝西北西轉西北方向移動，移動速度並不快，明天早上8時暴風圈會影響巴士海峽，因此針對巴士海峽發布海上警報。

暴風圈增強很快，目前中心風速已達到每秒30公尺，七級風暴風半徑為120公里，預估未來強度快速增強，很快增強為中度颱風。

針對颱風未來情形，氣象署指出，所有預報模式，短時間移動速度不快，移動方向有些偏東，有些路徑偏台灣陸地，甚至有可能登陸，但資料不太一致 ，經綜合評估後，預估未來時間，今天逐漸接近，周二、三影響台灣最明顯。

隨著颱風靠近，除強陣風增強外，海面上的長浪也會增強。今晚起，東半部沿海有長浪，恆春半島也有。颱風靠近過程中，今明兩天東南邊海面浪高將達3公尺，台灣海峽、巴士海峽等也會出現2公尺以上的浪高；今天綠島、蘭嶼有10至11級強陣風，桃竹沿海、澎湖、馬祖有8至9級強陣風。

天氣部分，氣象署表示，颱風外圍雲系已一波波移近東邊陸地，今天天氣都會受到山陀兒颱風影響，今明2天首當其衝的就是東半部地區。今天桃園以北、東半部、恆春半島有降雨，大台北、基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼有大雨，而東半部、東南部今晚將出現明顯降雨。隨著颱風環流愈來愈接近，東半部降雨會愈來愈明顯。

降雨部分，氣象署說，明天整個大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島會有大雨或豪雨；桃園以北、南部、部分西半部山區有降雨，馬祖有短暫降雨。

周二、三各地都有降雨，尤其在北部、東半部、恆春半島、中部山區會有大雨或豪雨，其中東半部地區、北部山區有豪雨等級降雨，南部則是斷斷續續出現局部性大雨；周四逐漸離開，東半部及北部降雨依舊明顯，南部也可能有大雨。

氣象署表示，颱風逐漸接近，先是強陣風逐漸增強，再來降雨會從東半部開始，北部也會增強，隨著颱風接近，中南部地區，尤其南部山區也會受影響，影響程度會逐步更新。過去一段時間受到低壓帶影響，山區已很脆弱，提醒民眾前往山區、花東路段都要多加注意。

氣象署 警報 豪雨 颱風

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