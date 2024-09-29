颱風山陀兒今增為中颱 台鐵4分區營運處動員防颱

颱風山陀兒昨生成，中央氣象署表示，預計今增強為中颱，上午8時30分發布海上警報，深夜至明晨發布陸上警報，周二、周三是最接近台灣的時刻，花東雨勢更劇烈。台鐵表示，已請各單位及北、中、南、東4個分區營運處動員防颱準備，疏通排水系統，固定開放空間設備，檢查備用發電機，並測試防洪閘門，提前做好防颱準備。

台鐵董事長杜微昨赴花蓮地區巡察，了解耐震補強工程進度，隨後前往值班室視察防洪監看的情形，，該值班室已遷移至大辦公室，並全面更新設備，配置超大型螢幕、土石溢流告警系統儀表板、以及新增和公路局、水保署、劇烈天氣預報系統聯線的資訊平台。

杜微指示工務段，持續保持所有23具監視器以及各平台的正常連線，發現土石流告警後的通報，也要確實依SOP辦理。

完成北迴線和仁=崇德間災損搶修地點的勘察後，杜微再到幾個中小型車站巡視，包含三等站北埔站，該站旅客量雖不多，但南、北邊各有一個貨場，是花蓮重要的貨櫃轉運地，站方每月貨運收入近百萬元；招呼站景美站雖未派站員，但有加派保全，負責月台提高工程的施工管制，並兼旅客引導服務。

另外，新城站雖為二等站，但出入旅客眾多，可謂太魯閣國家公園的門戶，董事長特別請站方在景區復舊期間要持續站務維護，隨時準備迎接花蓮觀光復甦。