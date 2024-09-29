颱風山陀兒不排除登陸恐中颱以上 吳德榮示警：嚴重威脅

颱風山陀兒來勢洶洶，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天示警，山陀兒對全台各地威脅都很大，呼籲民眾趕快好防颱準備。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線雲圖顯示，第18號颱風山陀兒在呂宋島東北方海面，繼續增強中。最新(29日2時)中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，路徑西北轉北北東，貼著台灣東側近海北上，路徑的「不確定性」仍大。

吳德榮說，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬圖亦顯示，50次系集成員大致平均分散在台灣兩側。無法排除未來「颱風中心」有登陸機率。由於未來行經的海域，海洋熱含量(OHC)高、垂直風切小，有利快速增強，歐洲系集模擬亦顯示，其強度直逼中颱上限、甚至有更強的機率。

以目前氣象署預測路徑預估，吳德榮說，明(30日)風雨逐漸增強，周二、三(10月1、2日)風雨最大，周四(3日)風雨逐漸減小。