曹永和故居遭拆 鄰戶批台大說謊

台大日前拆除溫州街五十二巷、台灣史知名學者曹永和故居，由於該故居是雙併，同個木結構屋簷下另邊仍有住人，引發安全爭議。台大稱七月就溝通過，該住戶在拆除後還道謝，不過該住戶怒批台大說謊，當日拆除前才知要拆，更不可能還道謝。

該住戶是台大中文系教授何佑森遺孀，何佑森是知名學者臺靜農、王叔岷弟子，專研清代學術思想，退休後仍為中文系名譽教授。

這位八十五歲住戶說，住在這五十六年，台大卻一聲招呼也沒打，在自己在屋內時，把屋頂切一半，還把同屋頂下隔鄰房屋突然拆光。

該住戶表示，和台大平時未往來，對方只有每年兩次屋檢時前來。沒想到九月十八日七時許，台大總務處帶工人來說要拆隔鄰，且立即動工，還把她電視的纜線也挖斷。且因拆屋聲如炸彈砲轟，讓她痛苦萬分，這些天血壓急升、身體不適。

台大主秘王大銘表示，總務處說七月有轉達應是基於事實，也許可能有沒到位處。現在最重要是照顧住戶環境，若對方有生活不便處，台大會想法解決，也一定保證房屋結構安全。

「這根本是大鯨魚欺壓小蝦米！」文資學者、台北教育大學兼任助理教授蕭文杰指出，台大身為最高學府，本該盡社會責任做好典範，竟蠻橫對待一位獨居老婦，還硬把道謝字眼塞到對方嘴裡，行徑實在太過粗暴。