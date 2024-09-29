陳奇祿故居面臨都更 兒搶救

北市溫州街曹永和故居日前因都更遭拆，由於該故居斜對面的日本官舍，是首任文建會（今文化部）主委陳奇祿住所，之前也遭認為無文資價值，憂心會步上曹永和故居的後路，陳奇祿兒子、體大副校長陳國儀提出新的紀念建築提報書，期盼各界認可此故居價值。

台北市府文化局表示，針對新事證，已排十月邀文資委員重新現勘。

陳國儀在提報書指出，陳奇祿從一九七五年擔任台大文學院院長至一九八八年從文建會主委卸任間，都住此巷七號官舍，也是他對台灣整體文化做出最重要貢獻的期間，包括成就台灣首套文資法，查訪民間禮俗、儀典、傳統藝術並遴聘重要藝師，予以記錄傳承；國家兩廳院、傳統藝術中心、各縣市文化中心等也都在他任內規畫執行。

陳國儀表示，當年眾多台灣重要藝文工作者都曾造訪這棟官舍。「多少重要的台灣文化法案、決策，就是匯集各方專家學者、各藝術領域工作者的意見，在此處醞釀形成」。

陳國儀表示，當年官方曾想將此處改建公教住宅，鼓勵現住者若配合改建，即可優惠認購，但陳奇祿與其他教授一致認為應保留具特色之原有房舍，全捨棄私利、拒絕改建，可嘆現在又遭都更壓力。

陳國儀說，如果國人肯認台灣文化的重要性、肯認陳奇祿對台灣文化的貢獻，就應重視此故居的價值。