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山陀兒恐轉中颱 周二最近台灣
颱風「山陀兒」昨生成，中央氣象署表示，預計今增強為中颱，暴風半徑擴大為二二○公里到二五○公里，最快上半天發布海上警報，深夜至明晨發布陸上警報，周二、周三是最接近台灣的時刻，花東雨勢更劇烈。
氣象署預報員劉沛滕指出，山陀兒颱風生成後，移動速度緩慢，昨下午仍在距離台灣六二○公里處滯留打轉，且強度持續增強，預計今明兩天往台灣近海移動，屆時大台北東側、東半部及恆春半島風雨增強，周二、周三從台灣東側北上機率高，是最接近台灣的時刻，暴風圈恐籠罩全台。
劉沛滕表示，明天受颱風外圍環流影響，東半部、北部、大台北有局部豪雨大雨。周二、周三整個東半部有豪雨等級以上降雨，北部山區也有豪雨，各地天氣不穩定。此外，山陀兒颱風預估從台灣東南側北上，周四將移動到東北側外海，屆時中部以北、宜蘭也有大雨，但會逐漸趨緩。
氣象署也提到，山陀兒颱風移動路徑變化大，若往西偏進巴士海峽到南邊，配合東北季風下來時間，就有可能產生共伴效應，屆時大台北東側、基隆北海岸及宜花地區都可能有劇烈雨勢。
氣溫方面，劉沛滕說，在颱風影響期間，溫度的降幅不大，低溫還有廿五、廿六度，周四、周五颱風遠離後，東北邊可能有較涼冷空氣南下，低溫恐降至廿至廿二度。
受颱風影響，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島的海上船班昨中午過後取消，停駛五天，十月三日將視天候狀況再決定是否開航，蘭嶼往返屏東、台東部分航班也取消，澎湖輪明天高雄往澎湖航班及後天澎湖往高雄的航班都取消，十月四日恢復航行。
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