陳奇祿當年住日本官舍反對改建 今故居能保否？

北市溫州街曹永和故居因都更遭拆，該故居斜對面的日本官舍是首任文建會（今文化部）主委陳奇祿住所，之前也遭認為無文資價值。不過陳奇祿兒子、國立體育大學副校長陳國儀提出新的紀念建築提報書，強調父親許多對台灣具重要意義的文化政策都是在故居內醞釀而成，期盼各界認可此故居價值。

台北市府文化局表示，針對新事證，已排10月邀文資委員重新現勘。

陳國儀在提報書指出，陳奇祿從1975年擔任台大文學院院長至1988年從文建會主委卸任間，都住此巷7號官舍，也是他對台灣整體文化做出最重要貢獻的期間。包括1978年擔任行政院政務委員，負責全國文化行政政策規畫擬定及方案推動；1981年負責籌備文建會並擔任首任主委等。

陳國儀說，陳奇祿在此期間，不但引進文化資產概念，成就台灣首套文資法，在保全古蹟外，也查訪民間禮俗、儀典、傳統藝術並遴聘重要藝師，予以紀錄傳承；還提出加強文化及育樂活動方案，國家兩廳院、傳統藝術中心、各縣市文化中心等都在他任內規畫執行。同時也努力接軌國際，宣傳台灣文化。

「在台灣文化還不是主流的時代，陳奇祿技巧性、計畫性地保存推展台灣文化，非常不易。」陳國儀表示，如果國人肯認台灣文化的重要性、肯認陳奇祿對台灣文化的貢獻，就應重視此故居的價值。

他說，當年眾多台灣重要藝文工作者都在周間晚上及周末，造訪這棟官舍，大家常喝紅茶聊到半夜。「多少重要的台灣文化法案、決策，就是匯集各方專家學者、各藝術領域工作者的意見，在此處醞釀形成！」陳國儀等家人當時也常在旁泡茶款待，親眼親耳看見聽聞。

陳國儀也強調，他們一家住這期間，沒有外傳所謂失火之事，都保存原貌。當年官方曾想將此處改建公教住宅，鼓勵現住者若配合改建，即可優惠認購，但陳奇祿與其他教授一致認為應保留具特色之原有房舍，全捨棄私利、拒絕改建，可嘆現在又遭都更壓力。