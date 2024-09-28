夫泡溫泉猝死 家屬捐遺體為何遭拒？當大體老師需排除11條件

北區大體捐贈數緊繃，勉強維持兼顧品質的「師生比」，但慈濟每年勸募的大體老師具數遠高於他校，「師生比」更是優於建議，慈大老師表示，感謝民眾善意，但也呼籲不符捐贈條件者「放下執著」，不要硬捐，如此方能減少第一線人員的負擔，維持教學品質。

台北醫學大學解剖學暨細胞生物學科教授洪君琳表示，曾有解剖學科前輩建議，解剖課上10位學生共用一具大體較理想，而慈濟大學一年竟可收到約76具大體，師生比達4比1，慈大模擬醫學中心主任曾國藩說，歸功於證嚴法師帶頭宣導捐贈大愛精神，及團隊盡心盡力、重視人文互動，才開啟民眾與信徒捐贈大體的風氣。

然而，捐贈意願過於「執著」也讓人困擾。曾國藩說，曾有位60歲左右的先生泡溫泉良久未起而猝死，遺孀透過各種關係，只為圓丈夫生前捐贈意願，但慈大考量遺體泡水水腫，且已過防腐處理時限，不符捐贈條件，屢次予以婉拒。這樣不符條件卻強烈想捐贈的個案，10多年前每年約有10、20人，近來每年也有5、6人。

目前遺體捐贈條件由各家醫學院自訂，以慈大來說，不接受以下遺體：

曾國藩解釋，做過重大手術者，身體結構恐會偏離正常，出現代償或移位，如切除一邊肺臟後，心臟可能移位脫落；過胖者不便被搬運，脂肪也易因難被防腐而發酸；臥床太久易有肌肉萎縮、褥瘡，及代謝循環不好、打點滴導致的水腫，不利於防腐處理。

為保護師生健康，慈大會主動於志願者生前進行驗血，若感染重大法定傳染病如AIDS、新冠肺炎等時疫，不可捐贈遺體，但曾國藩說，「當大體數目有缺時，會將B、C型肝炎病毒感染者用於大體解剖，因福馬林可殺死該病毒。」

即使可於大體處理時限內回國，遺體在國外者一律不收，曾國藩表示，是避免只有富人可花大錢搭專機返台，造成捐贈不公平；如果離島民眾或人在國外者真的想捐，可在臨死前來台灣本島，曾有在紐約執業的牙醫慈濟人，撐著最後一口氣返台捐贈大體。

此外，大體也須於一定時間內進行處理。用於大體解剖學的大體須於往生後24小時內送至慈大，進行福馬林防腐處理，後至少放置一年才可啟用，但通常是依順序，於捐贈後第4年啟用，隔年火化；用於模擬手術教學的大體則要在8小時內送達，進行急速冷凍處理，一般隔年即能啟用，課程第5天火化。

對於強烈想捐贈但條件不符者，曾國藩表示，有簽署意願書就已表達出支持與愛心，但能否捐贈成功，端看臨終時的生理條件，若硬要捐贈，不僅造成第一線人員壓力，也無教學意義，因此呼籲「放下執著、一切隨緣」。

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