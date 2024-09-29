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無人機送藥 衛福部盼解航管限制

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部近期為改善偏鄉醫療資源不足等現況，研擬跨部會討論突破法規限制，實現無人機送藥。本報資料照片
衛福部近期為改善偏鄉醫療資源不足等現況，研擬跨部會討論突破法規限制，實現無人機送藥。本報資料照片

未來台灣也可能出現「無人機送藥」，衛福部推動疫後遠距醫療轉型，除已放寬通訊診療辦法適用對象，近期為改善偏鄉醫療資源不足等現況，研擬跨部會討論突破法規限制，實現無人機送藥，擬優先用於風災等緊急情況。

衛福部資訊處長李建璋表示，無人機送藥在國外風行，但「台灣卻連首次正式飛行都沒有」，主因是航管法令限制，與衛福部系統間有待整合；無人機送藥須有派遣系統，並定出應起飛的緊急情況，如風災時，有醫師為送藥給偏鄉患者，必須冒險上山，即可支援。

台灣無人機設有許多禁航管制區域。李建璋表示，在禁航區，若未事先取得飛航許可，無人機送藥就無法用於緊急救援，衛福部已在研議，整合航管法規、衛福部系統，建置從申請制核准的流程，完成後與民間業者合作提供患者服務，先用於緊急醫療服務，再擴大至非緊急醫療服務，如慢性病長者拿藥等。

「疫後時代遠距醫療面臨法規、給付、科技及安全四大挑戰。」台北醫學大學董事長陳瑞杰說，要持續發展遠距醫療，關鍵是法規、給付是否提供足夠誘因，遠距醫療商業模式與科技應用，則需與智慧醫療、物聯網互通，進行虛實整合。

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