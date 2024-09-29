大體捐贈外 無病變也可捐台灣腦庫

「你永遠不知道，明天跟意外哪個先來」，這句話提醒許多人珍惜當下，在無常來臨前，有些人已準備好用另一種方式活著，除器官捐贈遺愛人間外，也有些人是捐出大體，成為教育醫學生的「無語良師」，去年台灣腦庫成立後，捐贈大腦成為另一種獻出大愛的可能。

處理身後事的方式，近年觀念逐漸轉變，除了器官捐贈、大體捐贈外，近年因台灣腦庫成立，還有捐腦的選項。慈濟大學解剖學科主任曾國藩說，三者皆有意捐贈者，實務上會優先以「器捐」為主，畢竟是「救活人」；如果是因久病離世，較不適合器捐、大體捐贈，因器官狀態較差，且久臥恐致水腫、褥瘡，難進行防腐處理。

去年十一月成立的台灣腦庫，今年四月收到第一個大愛捐贈腦，台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，器捐是為了救人，捐腦是為了幫助研究團隊，找出治療疾病的方式，以幫助更多人，無論是正常的腦組織，或是有腦病變者，都可以捐贈。

但捐腦較麻煩的是「時間」，取腦組織需死後廿四小時內完成採集，部分冷凍保存、部分用福馬林固定，謝松蒼說，病理醫師會先病理診斷，組織及生前病歷彙整為完整檔案後，供研究申請使用，研究過後的腦組織會永久保存，「這些等於是病友對我們的信任，就是像我們的寶貝一樣」。