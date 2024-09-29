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頂住夫家壓力 她讓先生成「無語師」

聯合報／ 記者周佩怡賴昀岫／台北報導
慈濟志工和醫學生，以及無語良師的家屬，一起送老師最後一程。記者賴昀岫／攝影
慈濟志工和醫學生，以及無語良師的家屬，一起送老師最後一程。記者賴昀岫／攝影

「你們別害怕，他是好人，如果還活著，你們會喜歡他。」廿七年前，四十七歲的周女士是這麼安撫四名慈濟大學醫學系學生，避免他們見到先生的大體時嚇到；那時的社會對大體捐贈認識有限，但她仍頂住夫家龐大壓力，堅定捐出先生大體，讓摯愛「一生不平凡」。

周女士的先生名叫楊健民，他五十歲那年的母親節，因背痛、水腫等症狀無法起身，送到急診被診斷肝硬化，住院長達兩個月，住院期間家中頓失家計，病情好轉出院，他馬上復工，不料冬至當天病情急轉直下，收治加護病房後沒多久就離開人世。

周女士說，當時先生在加護病房時，就做好先生會離開的準備，那時腦中不斷想起，慈濟曾宣導大體捐贈，念頭反覆在腦中徘徊，最後決定若先生不幸離開，要讓先生返家嚥最後一口氣，再捐出大體。

而這個決定卻讓先生的家族不解，每天疲勞轟炸，甚至撂下「你種什麼因，小孩得什麼果」的狠話，直到證嚴上人開示、並經歷送靈典禮及追思會後，才態度軟化，日後也同意其他的親戚捐大體。

花蓮慈濟大學解剖學科主任曾國藩表示，傳統華人文化講求身體髮膚受之父母、死要全屍，大體捐贈風氣較歐美弱，導致大體數目不足，影響教學品質。

廿九年前開始，慈濟一改國外把大體老師「無名化」，只將其視為一只教具，他們將大體捐贈者視為「無語良師」，用身體替學生上最後一堂課，醫學生須在上課前，到捐贈者家中訪問家屬並寫成故事，讓成為大體老師的逝去者，人生經歷被看見。

此舉也讓大體捐贈數攀升，慈濟至今收到志願捐贈大體者逾四萬人，過去五年，每年平均約收七十六具大體老師。

加護病房 慈濟 醫學

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