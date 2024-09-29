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15生用1具…大體老師缺口難補

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
大體老師勸募不易，北區遺體捐贈中心每年僅能收到五十具左右大體，憂心影響醫學生培育，盼政府正視並協助宣傳大體捐贈。圖為慈濟大學模擬手術。記者周佩怡／攝影
大體老師勸募不易，北區遺體捐贈中心每年僅能收到五十具左右大體，憂心影響醫學生培育，盼政府正視並協助宣傳大體捐贈。圖為慈濟大學模擬手術。記者周佩怡／攝影

北部醫學院曾爆大體老師荒，多位醫學系老師曾拜會地方政府，盼讓無主遺體由北區遺體捐贈中心收領，但礙於法規，使大體老師缺口至今仍難用無主遺體彌平；近年多家醫學院引進ＡＲ、ＶＲ解剖等科技，若完全取代大體老師角色，將成培育醫師執刀能力的新隱憂。

大體解剖學是醫學生生涯中「最重要的一堂課」，國內大體捐贈風氣雖漸增，實際使用仍相當緊繃。北區醫學院遺體捐贈聯絡中心，每年僅能收到五十具左右的大體，後續分配到北區各醫學系使用，其中台北醫學大學，分配到的大體加上自行勸募，每年約有十四具大體老師，供上百名學生使用，換算平均每十五名學生共用一具。

「師生比」建議十比一

中國醫藥大學醫學系解剖學科副系主任蔡孟宏表示，目前無明文規定「師生比」，但顧及教學品質，建議十比一較佳。為達目標，台大、輔大多位老師曾拜訪新北市府，討論可否比照台北市條例，授權警方或衛生局可將無親屬認領屍體，交由北區醫學院遺體捐贈聯絡中心收領。

北醫大解剖學暨細胞生物學科教授洪君琳說，因聯絡中心是設置在台北市，隸屬北市衛生局管轄，無法跨足其他縣市，若各縣市自行成立中心，運營成本勢必會加倍，使討論只能擱置。

ＡＲ難反映人體多樣性

曾有人提議，大體捐贈應比照器捐中心，成立全國統一分配中心，洪君琳說，曾發生過中南部學校儲存空間不足，無法再收大體，後經轉介給北醫；若有方法整合資源，就能夠兩全捐贈者的美意及醫學院的需求。

近年國外課程開始考慮以科技取代真實大體，國內義大、北醫大、中國醫藥等學校已引進ＡＲ人體影像解剖桌，或ＶＲ虛擬實境手術；蔡孟宏表示，科技帶來新穎設備，但虛擬影像仍無法反映人體多樣性，如每人坐骨神經匯聚位置、左右手血管分布不盡相同，且設備要價不菲、數量有限，無法供所有學生操作。

洪君琳也說，有些設備無法呈現人體構造間的相對位置或結締組織，臨床開刀若不熟悉其分布，患者易沾黏，延長術後恢復時間，這類設備只能作為實際大體解剖前的輔助教具。

放寬標準 為募更多大體

為募得更多大體，各醫學院使出渾身解數，如北醫大向三家附設醫院、市立醫院勸募，其所得志願捐贈書僅次於台大，且放寬接收標準，讓已器捐的遺體亦可捐大體，才將師生比從數年前的廿比一，降至十五比一。

蔡孟宏表示，中國醫藥大學每年花費三、四百萬元用於相關大體處理、儀式典禮等，也盼政府重視，積極向國人宣導。

北醫大 大體老師 遺體 醫學院

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