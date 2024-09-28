讓先生成大體老師 她頂住家族壓力…陪走「不平凡」的最後一程

「你們不要害怕，他是好人，如果還活著，你們會喜歡他。」27年前，47歲的周女士安撫4名慈濟大學三年級醫學系學生，避免他們被手術台上先生的大體嚇到。當時民風保守，社會對大體捐贈認識不多，但受慈濟宣導影響，周女士頂住家族龐大壓力，堅定捐出先生大體，讓摯愛「這一生不平凡」。

周女士的先生楊健民，在50歲那年母親節，忽然出現背痛、水腫、黃疸，無法起身，住院2個月確診肝硬化，病情稍為好轉出院後，除反覆發燒、腹腔積水住院的時間，仍照常上班，冬至當天病情卻急轉直下，送入加護病房插管，她只能開始安排後事，她想起慈濟曾宣導大體捐贈，決定讓先生返家嚥最後一口氣，再捐出大體。

但這個決定讓先生家族不解，每天疲勞轟炸說教，撂下「你種什麼因，小孩得什麼果」的狠話，直到證嚴法師開示、經歷送靈典禮及追思會後，態度終於軟化，日後也同意其他親戚捐大體。

慈濟大學解剖學科主任，同時也是模擬醫學中心主任的曾國藩表示，傳統華人文化講求髮膚受之父母、死要全屍，大體捐贈風氣較歐美弱，導致大體數目不足，影響教學品質。

慈濟1995年推動大體捐贈以來，開創國內遺體捐贈風氣，不同於國外的大體老師，會被抹去姓名等資訊，只剩下「教具」的功能，在慈濟的人文解剖養成教育下，這些大體捐贈者化身「無語良師」，用身體替學生上最後一堂課，醫學生們在課程開始前，需要先到老師家中訪問並寫成故事。

曾國藩說，慈濟的捐贈風氣是從內部開始推動，女性簽署捐贈同意書是男性2倍，不過簽署捐贈只是認同，還要考慮家屬意願等，甚至簽了再到最後能不能捐，又是另一回事，「都是機運跟緣分」，目前志願捐贈數逾4萬人，已捐贈數則為1286人，過去5年捐贈數量介於60至76人，因模擬手術一年使用64具，大體解剖12具，所以共會收到76具左右，超過也放不下。

證嚴法師是宗教家，對於大體捐贈這個議題，認為要讓捐贈者與親屬，覺得這樣是有意義的，所以要盡可能做到「亡者靈安、生者心安」，不收無主遺體，使用全新設備，並在大體啟用前後，安排學生家訪、介紹大體老師生平、與家屬互動、啟用典禮、著衣入殮、送靈儀式、感恩追思會、入龕典禮，吸引許多民眾志願指定捐給慈大，慈濟希望藉教育改變社會風氣，曾國藩表示，以模擬手術這點來看，是可以直接幫助醫師成長的。

慈大老師們親自帶領團隊、志工，24小時隨時待命接收大體，沒有所謂的下班時間，曾國藩建議他校可參考該模式，並給予務實的行政支持，如第一線人員每月獲得2萬元加給，老師投入勸募的心力列入教師評鑑；政府也可比照器捐推動大體捐贈及健保IC卡註記。