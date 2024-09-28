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颱風夜完成的大腦捐贈 成全遺愛人間的另一種無私奉獻

聯合報／ 記者賴昀岫周佩怡／台北即時報導
2023年台灣腦庫成立後，捐贈大腦為腦疾病防治提供貢獻，成全另一種無私的大愛可能。本報資料照片
2023年台灣腦庫成立後，捐贈大腦為腦疾病防治提供貢獻，成全另一種無私的大愛可能。本報資料照片

「你永遠不知道，明天跟意外哪個先來」，這句話提醒許多人珍惜當下，而在無常來臨前，有些人已準備好用另一種方式活著，除了器官捐贈遺愛人間外，也有些人是捐出大體，成為教育醫學生的「無語良師」，2023年台灣腦庫成立後，捐贈大腦為腦疾病防治提供貢獻，成全另一種無私的大愛可能，近期就在颱風夜完成一件腦捐，未來研究過後的腦組織則會永久保存。

隨著民眾對身後事的觀念轉變，近年來，除了器官捐贈、大體捐贈外，還有台灣腦庫的腦組織捐贈，慈濟大學解剖學科主任曾國藩說，實務上針對全部簽署的民眾，會先以器官捐贈為優先，「畢竟是救活人」，如果久病也不太適合器捐及大體捐贈，因器官狀態較差，且久臥恐致水腫、褥瘡，難進行防腐處理。

以慈大來說，是365天、每天24小時待命，只要有捐贈者進來，任何時間都要立刻處理，捐贈模擬手術的大體需要8小時內送到學校，由慈濟醫學各科主治醫師共同指導大五醫學生，在踏入醫院實習前，能學習氣管造口、中央靜脈導管、胸腔內管、子宮切除等技術；捐贈大體解剖學24小時內送到，大三學生在實習課程前舉行「啟用感恩典禮」，並於下學期舉行「入殮送靈安奉追思典禮」。

在課程結束後，一部分的骨灰會用琉璃骨灰罈，寫上亡者的姓名、出生與死亡日期，安置在校內，曾國藩說，這裡不會上鎖，只要校園有開放，就能進來，但台灣位處地震帶，加上安放空間其實相對有限，且過了兩三代以後，或許就不會再有親人前來，可規畫開放式紀念設施，並刻上無語良師的姓名，甚至可以變成景點地標，讓更多人知道，「往生之後的身體就是回歸自然，在那之前奉獻給醫學教育」。

除了民眾熟知的器官與大體捐贈外，捐腦成為另一種選擇，但曾國藩說，腦捐剛上路，尚未廣為人知，且通常民眾若想捐，就會捐出全身，等同腦捐勸募更為困難。

台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼表示，除患有神經系統疾病的病人可捐腦，還會需要腦部的認知、記憶等功能與結構相對健全的「正常對照組」，成全過去因疾病無法捐贈大體而抱憾的患者，另一種遺愛人間的方式。

謝松蒼解釋，癌症或者慢性病患，器官可能已受損或已動過手術，或發生急性腦出血、外傷等腦死的病人，就不適合器官捐贈或大體捐贈，但如果腦部未受影響，患者本身又有意願捐贈大愛，腦庫就會是一個選項，不過還是尊重病人和家屬的意願，畢竟這些都是對社會有貢獻的好事，且三種管道的工作小組，也會互相聯繫，替捐贈者的大愛尋找最佳解方。

近期台灣腦庫就收到這樣一件捐贈，謝松蒼說，患者是北部50多歲的男性癌症病人，在安寧治療期間，由社工師轉介相關資源，後來在颱風夜的晚上8點多接到家屬通知，團隊在晚上9點多抵達醫院，「這個其實是跟時間賽跑的」，因為人體組織在心跳停止後，就會開始降解腐敗。

取出後的腦與相關組織會立刻處理，一部分以冷凍保存，一部分以福馬林固定。謝松蒼指出，有些患者生前就確診巴金森氏症、阿茲海默症等疾病，到腦庫會由病理醫師進行詳盡的病理診斷，組織連同生前病歷，將會被彙整成為完整檔案，供研究人員申請使用；第二階段則開放其他研究申請，通過委員會審查後提供組織，研究過後的腦組織則會永久保存，「這些等於是病友對我們的信任，就是像我們的寶貝一樣」。

台灣腦庫2023年底成立，今年4月首例病友捐腦入庫，台灣腦庫協會理事長謝松蒼（右）至台中慈濟醫院與病友及家屬溝通，完成捐腦同意書簽署。圖／台灣腦庫提供
台灣腦庫2023年底成立，今年4月首例病友捐腦入庫，台灣腦庫協會理事長謝松蒼（右）至台中慈濟醫院與病友及家屬溝通，完成捐腦同意書簽署。圖／台灣腦庫提供
除了器官捐贈遺愛人間外，也有些人捐出大體，成為培育醫學生的「無語良師」。記者賴昀岫／攝影
除了器官捐贈遺愛人間外，也有些人捐出大體，成為培育醫學生的「無語良師」。記者賴昀岫／攝影

器官捐贈 醫學

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