北區大體老師「師生比」緊繃 跨縣市合作擱置、科技難救火

北部醫學曾爆「大體老師荒」，多位醫學系老師曾拜訪新北市府，討論無主遺體交由北區八家醫學院遺體捐贈聯絡中心收領，但傳受限中心位階無權跨足其他縣市，法規修訂只能暫時擱置；近年國內不少醫學院引進AR、VR解剖等科技，盼解大體數目緊繃之急，但眾多老師均表示，目前科技忽略人體差異性，僅能作輔助教材，無法取代真實大體解剖。

北部醫學院多，台大、北醫、國防、陽明、長庚、輔大、馬偕、清大後醫八校除自行勸募大體，也共組北區八家醫學院遺體捐贈聯絡中心，每年接收50具大體左右，以北醫為例，每年共約收到14具，平均15位學生共用一具，目前存量兩年，稍屬緊繃。

中國醫藥大學醫學系解剖學科副系主任蔡孟宏表示，目前無明文規定「師生比」，但顧及教學品質，建議10:1較佳。為達目標，台大、輔大多位老師曾拜訪新北市府，討論可否比照台北市「台北市處理無名屍自治條例」，依「解剖屍體條例」授權警方或衛生局可將無親屬認領屍體，交由中心收領評估。

但北醫解剖學暨細胞生物學科教授洪君琳說，因中心由台北市衛生局管轄，無法跨足新北市、甚至是長庚及清大所在的桃園和新竹；若各縣市自行成立中心，將須倍數成本，故相關討論只能暫時擱置。

中南部學校、慈大情況相對緩和。蔡孟宏表示，中國醫藥、中山一年約收20具，師生比為9比1，有三年存量，即使中興後醫加入，其需求極少，每年僅需二至四具大體，影響不大；而慈大每年收到70具以上，可供四位學生共用一具，甚至曾轉捐贈大體給他校使用。

但慈大模擬醫學中心主任曾國藩說，後來停止轉捐贈，一是他校聲稱數量足夠，不須協助，二來曾發生骨灰罈送回慈濟準備安葬，骨灰卻不翼而飛等情形，「雖轉捐贈已得家屬同意，但若發生問題，家屬是向慈濟問責，可是我們也不可能插手他校作法。」因此多鼓勵民眾就近捐贈。

近年國外課程曾考慮以科技取代真實大體，國內義大、北醫、中國醫藥等學校已引進AR人體影像解剖桌、VR虛擬實境手術等，協助觀察細微神經或血管，還有局部組織所涵蓋的頭頸、胸腔、腹部、骨盆、關節及其他部位，或是模擬手術及侵入性治療的過程。

然而，教學老師們均認為這些科技無法取代真實大體。蔡孟宏表示，雖設備持續更新人體範本，依舊無法反映人體多樣性，例如每人坐骨神經匯聚位置、左右手血管分佈不盡相同；且設備要價不菲、數量有限，無法供應所有學生獨自操作，學生也多不願僅靠設備學習。

洪君琳也說，有些設備無法呈現人體構造間的相對關係，或完全沒呈現筋膜等結締組織，臨床開刀若不熟悉其分佈，患者易發生沾黏，延長術後恢復時間，影響生活品質，因此設備只能提升學生學習興趣，作為實際大體解剖前的輔助教具。

對於大體捐贈比照器捐，成立全國統一分配中心？洪君琳表示，想法是好的，曾有中南部學校儲存空間不足，無法再收大體，經過溝通後轉介給北醫；若有方法整合資源，就能兩全捐贈者的美意及醫學院的需求。

但蔡孟宏表示，北部需求大，全國統一分配恐使原先數量尚可的地區出現缺口。曾國藩則說，器捐是因須考量患者危急與配對程度，大體捐贈並非如此，且可能反而減少各醫學院勸募的動力，應回歸根本，加強醫學人文教育，讓民眾安心捐贈。

大體數目有限，除因警政系統發展漸趨完善，降低無主遺體數，北醫解剖學暨細胞生物學科教授馮琮涵表示，科技進步延長國人平均壽命，「救到底」的傾向也易使遺體出現大型傷口、水腫，難以進行防腐；不過最重要的仍是國人觀念。

為募得更多大體，各家醫學院使出渾身解數，如北醫向三家附設醫院、市立醫院勸募，其所得志願捐贈書僅次於台大，且放寬接收標準，讓已器捐的遺體亦可捐大體，才將師生比從數年前的20底1，降低至現在的成績。蔡孟宏說，中國醫藥每年花費三、四百萬元用於相關大體處理、儀式典禮等，相當重視這塊；期盼政府邀請各醫學院討論，並積極協助向國人宣導。