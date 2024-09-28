國美館「致未來世代的美術史」 從台灣人物畫中尋共融之路

國立台灣美術館9月起在「致未來世代的美術史」展中新增主題展區，展示方式均以視障服務出發。國美館今天進一步舉行座談，探討文化近用的實踐經驗與未來發展。

國美館7日起推出「致未來世代的美術史」第2階段主題展區「台灣美術以人為本的共融之路」，以前瞻計畫購藏的台灣人物畫為主，共展示14件精選作品，結合觸摸輔具、口述影像、手語導覽及點字等多元文化近用資源，提供無障礙的藝術欣賞平台。

國美館今天舉辦「致未來世代的美術史—台灣美術以人為本的共融之路」全人友善服務發表暨專業交流座談，邀請策展人吳麗娟分享策劃過程。吳麗娟提到，在策劃中看見不同特殊族群的需求，也持續精進專業培訓。

吳麗娟表示，此次展覽經歷長時間研究選件，秉持教育推廣理念，選出與過往展覽面向較為不同的作品，並呈現國美館在特殊需求與視障服務的實踐，期望將這些服務以公眾展覽方式展出，從而傳遞更細緻化的美術館教育展示。

國美館副館長汪佳政強調，國美館致力於「博物館無界限、藝術無障礙，以及全人友善博物館」的理念，並在過去10年間於文化近用方面累積成果。本次展覽「致未來世代的美術史」，展示美術館在重建台灣藝術史上的研究、典藏與保存維護等方面的專業成就，同時以文化共融為主題，作為展覽總結。

座談會圍繞「文化近用」與「社會共融」主題展開討論。國美館表示，2019年曾舉辦過首屆全人文化近用與社會共融國際研討會，當時邀請來自12個國家的專家學者，分享各國在文化平權與共融服務上的先進經驗，這次座談會則進一步針對博物館領域進行專業交流，主要聚焦如何透過軟硬體設施的配合，讓博物館服務更加貼近所有觀眾的需求。