家人罹癌不喪志 清大學霸扛家計、成功高中資優生研究癌症盼從醫

在學生階段，面臨自己或家人罹癌時，除了經濟衝擊，更可能導致學業中斷，甚至失去追求夢想的機會，為此，台灣癌症基金會與企業合作，頒發獎助學金，今年得主包含媽媽罹癌，自己研究信用卡幫助家庭節省開支的清大經濟系學霸、爸爸確診癌症四期，激起癌症研究興趣，未來希望投入醫學領域或相關研究的成功高中數理資優班學生等。

癌症連續41年蟬聯台灣10大死因之首，全國已有超過80萬個癌症家庭，國健署110年最新統計，罹癌人數達12萬1762人，每4分19秒就有一人罹癌，台灣癌症基金會董事賴基銘說，中壯年罹癌人口占比不少，45至59歲時多半肩負家中經濟支柱及主要照顧者，一旦罹患癌症，將大大影響家庭生活及子女求學之路。

就讀清華大學經濟系的唐啟均，家中有三個小孩，媽媽罹乳癌後積極治療，利用保險減輕經濟負擔，自己則研究信用卡幫助家庭節省開支，並賺錢支應大筆開銷，但這並不影響他在學業上的優秀表現，他也積極深入國際關係相關研究，並在多家媒體發表評論，更參與了國科會越南美國關係變遷研究，希望能存錢到越南進行實地研究以增長見聞。

就讀成功高中數理資優班的盧宥丞，面臨爸爸確診四期膽管癌，對家庭造成巨大打擊，為了不讓父母擔心，而更努力學習，並對癌症產生濃厚興趣，今年還跟隨輔大醫學系教授進行癌症研究，參與藥物對癌細胞治療效果的探討，激發了對醫學的熱情，堅定了進入醫學領域的決心，希望未來能成為醫生或從事醫學研究，為癌症患者提供更多治療選擇和資源。

熱愛電影且就讀台藝大電影系的林柏均，學生時期經歷過多份打工以支撐家裡的生活開銷，今年初原先找到滿意的正職工作，但不久後，媽媽被診斷出大腸癌末期且醫師判定生命短暫，讓柏均決定回家全職照顧媽媽並遠距上學，更運用在餐飲業的經驗，負起媽媽癌後料理與家人餐點的責任；護理系畢業的姊姊，則用專業教導爸爸更換造口，即使媽媽離世，但她「珍惜小確幸，放大幸福感」的生活觀仍深存家人心中。

育達高中學生蔡佑宣，在國二時確診急性髓母細胞性白血病，生病前熱愛運動，尤其擅長游泳，也擅長鋼琴、古箏、嗩吶等樂器；生病後，由於體力和肌力退化，不得不停止大部分運動， 生病又復發2次的這些年，歷經治療的辛苦，明白了生命的脆弱和珍貴，重回校園後，佑宣專注課業並珍惜每個日常，希望自己能痊癒，並將經歷分享給其他病友。