豪雨9月下旬致農損2176萬元 巨峰葡萄占近500萬元
9月下旬豪雨造成農業災情，農業部今天指出，彙整相關查報資料，截至上午11時止，農業產物及民間設施估計損失新台幣2176萬元，其中以巨峰葡萄最多，損失493萬。
農業部今天更新9月下旬豪雨導致的農業災情數據，經農業部農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計2176萬元。
以縣市受損來看，台南市損失771萬元（占35%）最多，其次為雲林縣損失547萬元（占25%）、彰化縣損失493萬元（占23%）、新北市損失145萬元（占7%）、屏東縣損失124萬元（占6%）及桃園市損失57萬元（占3%）較為嚴重。
農產部分，前五大受損農作物包含巨峰葡萄損失493萬元、西瓜損失452萬元、芝麻損失353萬元、硬質玉米損失191萬元及胡蘿蔔損失117萬元。
漁產則估計損失金額145萬元，受損漁產主要為鱒魚；民間設施則以農田流失及埋沒估計損失金額18萬元，主因苗栗縣農田埋沒0.22公頃。
農業部表示，此災情報告資料將持續彙整更新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言