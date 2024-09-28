豪雨9月下旬致農損2176萬元 巨峰葡萄占近500萬元

9月下旬豪雨造成農業災情，農業部今天指出，彙整相關查報資料，截至上午11時止，農業產物及民間設施估計損失新台幣2176萬元，其中以巨峰葡萄最多，損失493萬。

農業部今天更新9月下旬豪雨導致的農業災情數據，經農業部農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計2176萬元。

以縣市受損來看，台南市損失771萬元（占35%）最多，其次為雲林縣損失547萬元（占25%）、彰化縣損失493萬元（占23%）、新北市損失145萬元（占7%）、屏東縣損失124萬元（占6%）及桃園市損失57萬元（占3%）較為嚴重。

農產部分，前五大受損農作物包含巨峰葡萄損失493萬元、西瓜損失452萬元、芝麻損失353萬元、硬質玉米損失191萬元及胡蘿蔔損失117萬元。

漁產則估計損失金額145萬元，受損漁產主要為鱒魚；民間設施則以農田流失及埋沒估計損失金額18萬元，主因苗栗縣農田埋沒0.22公頃。

農業部表示，此災情報告資料將持續彙整更新。