經營NPO當談戀愛 肝基會執行長粘曉菁：家人曾不理解

「經營非營利組織（NPO），在茫茫大海中尋找想解決的社會議題，過程中雖遭遇困難，但要致力解決，過程就像談戀愛。」肝病防治學術基金會執行長粘曉菁出版新書「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」，分享經營NPO的心法。

經營NPO必須有慈善力、領導力這「二力」。粘曉菁表示，自己從台大醫學院畢業後，推辭酬勞極高的企業工作，應肝基會董事長許金川邀約，投入肝基會經營工作，當時肝基會員工不到10人，連張像樣的辦公桌都沒有，「我出身醫師家族，家人很不理解我為何如此決定，但仍給我自由」，自己一路堅持至今，與肝基會共同成長，實踐肝病防治的救人理念。

粘曉菁表示，NPO存在的目的就是凝聚社會愛心力量，以達成政府還做不到、企業還不想做的事情，解決或處理社會關心的議題，雖不是「丐幫」，但同樣保持「劫富濟貧」使命，而所謂「富」不僅是實質的金錢，還有社會大眾心中的「愛心財富」。

為培育NPO經營人才，粘曉菁在台大開設通識課程「非營利組織經營與管理（NPO之戀）」，邀集業界人士分享投入NPO的緣分及成功經驗，藉由理論與實務結合，以系統性、科學化方式，幫助學生了解NPO財務規畫、行銷策略、募款方式、永續發展、創新轉型等面向，這也是她出版本書的初衷。

粘曉菁提到，自己踏入NPO經營時，台灣非營利組織風氣還不盛行，至今已有超過10萬個NPO，多元教育已經翻轉學生人格特質，不少人選擇實踐公民力量，在國、高中時期，即接受NPO事務，希望藉由該課程，讓學生在大學時，就能了解如何系統性的經營、參與NPO。

「若有餘力，想做對社會有幫助的事，都可找到志同道合的人一起實踐。」台大生科系三年級學生郭侑鑫說，年輕世代取得資訊容易，卻對職涯感到茫然，不知如何選擇工作，了解成功人士投入NPO的故事，可啟動心中「善念開關」，讓經營、參與NPO成為人生選項之一。

教育部次長葉丙成說，台灣歷經教育改革，年輕世代對弱勢的關懷、對公平正義的執著遠超過其他世代，許多學生投入NPO經營，卻常遇到財務困難、與團隊隔閡等挑戰，甚至因此無法繼續經營，相當可惜，粘執行長的新書，可讓想解決台灣、世界問題的年輕人，更順利的經營NPO。