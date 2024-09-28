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擴大喘息、短照服務使用人次成長 勞動部明年多編2億元
為兼顧外籍家庭看護工休假權益、減輕家庭照顧者壓力，除衛福部、勞動部共同推動「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」（擴大喘息服務），勞動部的「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」(短照服務)也於去年上路，讓家庭看護工一年最多可休假52天，長照家庭也能使用喘息等服務。勞動部官員說，因擴大喘息、短照服務使用人次明顯成長，明年新增編列約2億元預算。
經評估為長照需要等級2至8級者，所聘外籍家庭看護工休假或因故請假無法協助照顧，就可申請擴大喘息或短照服務，兩支計畫合計一年最多有52天天數，除能保障看護工的休假權益，也讓長照家庭獲得喘息機會。
據勞動部數據，光是今年1到3月，擴大喘息使用人次為19萬8466人次，比去年同期成長37%，去年首度上路的短照服務，今年1到7月使用人次為29萬3664人次，也比去年增加了8.4%。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良說，不管是擴大喘息或短照服務，使用人次都明顯增長，擴大喘息經費是衛福部、勞動部負責各半，勞動部今年以就安基金編了2.5億元，明年再增至3.4億元，短照是勞動部自行推的服務，今年編1.8億元，明年2.8億元，總計新增加約2億元預算。
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