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葉丙成自曝脂肪肝惡化 當教部政次4個月數值「不減反增」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師新書「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」發表會，教育部次長葉丙成（圖）出席致詞。記者林俊良／攝影
肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師新書「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」發表會，教育部次長葉丙成（圖）出席致詞。記者林俊良／攝影

教育部次長葉丙成今出席肝基會執行長粘曉菁新書「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」發表會時，自曝罹患脂肪肝多年，在肝基會經營的好心肝診所就診，本來脂肪肝控制良好，「已經快畢業」，但到教育部服務才4個月，脂肪肝數值不減反升，又變成重度脂肪肝。

根據肝基會衛教資料，脂肪酸會引起身體發炎，如果長時間堆積在肝細胞中，恐造成肝組織發炎、受損，長久以往會形成疤痕組織，讓肝臟結構愈來愈粗糙，釀成肝臟纖維化，最終損害肝臟功能，增加肝癌風險。

針對新書主題NPO（非營利組織），葉丙成分享在台大任教時的觀察。他提到，台灣歷經教育改革，培訓出一批很不一樣的年輕人，對於弱勢很關懷、對公平正義很執著，且程度遠超其他世代，許多學生在課程結束後，找來志同道合的朋友，成立NPO，推廣心中的理念，但NPO經營比創業更難、更辛苦，但有熱情未必能夠成事。

葉丙成表示，NPO創辦人除要面臨財務困境之外，因經常在外奔波募款，或宣揚理念，也常發生與其他團隊成員想法不同的問題，在缺乏經營管理識能的情況下，許多NPO二、三年就出現問題，「甚至因此掛掉了」，粘執行長出書分享NPO經營心法，傳遞資訊與經驗，讓想要解決台灣世界問題的年輕人，在經營NPO時能夠更順利，「絕對是功德無量。」

教育部 脂肪肝 葉丙成

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