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山陀兒最新路徑出爐！2地區首當其衝 颱風假機率最高時間點曝

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山陀兒最新路徑出爐！2地區首當其衝 颱風假機率最高時間點曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年第18號颱風山陀兒今天形成，中央氣象署預估將在下周一接近台灣，台北市今天受外圍環流影響忽晴忽雨。圖與文／記者余承翰
今年第18號颱風山陀兒今天形成，中央氣象署預估將在下周一接近台灣，台北市今天受外圍環流影響忽晴忽雨。圖與文／記者余承翰

中央氣象署表示，山陀兒颱風預計今天下午到明天增強中颱，且根據最新預報，山陀兒路徑預計更靠近台灣，下周二、周三花東雨勢劇烈。對於哪些縣市放颱風假，氣象署指出，下周二、周三風雨影響最明顯，尤其東半部及北部有豪雨等級降雨，是否放颱風假交由各地方政府決定。

氣象署預估，山陀兒颱風最快明天增強為中度颱風，並陸續發布海上警報及陸上警報，且暴風圈可能籠罩全台，各地都將迎來明顯雨勢，其中又以北部及東半部首當其衝

氣象署指出，山陀兒颱風今天上午在鵝鑾鼻東南方620公里海面生成，移動速度緩慢，截至今天下午仍距離台灣620公里處滯留打轉，根據下午2點最新預報，山陀兒路徑更向西修正，沿著東側北上過程中，比先前預報更靠近台灣。

對於是否可能放颱風假，氣象署表示，隨著颱風逐漸接近，下周一東半部風雨就增加，大台北東側、恆春半島可能有局部大雨，周二、周三風雨影響最劇烈，尤其東半部及北部有豪雨等級降雨，屆時會將即時風雨預測提供給各縣市政府，是否放假由各地方決定。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條規定，颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，就得發布停止上班及上課。

山陀兒颱風最新路徑。圖／氣象署提供
山陀兒颱風最新路徑。圖／氣象署提供

氣象署 豪雨 颱風假

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