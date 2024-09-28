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罕病用藥移除健保與否惹議 邱泰源掛保證「絕不會動」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源今天首度在「電話門」事件後，與賴清德總統同台。記者林俊良／攝影
衛福部長邱泰源今天首度在「電話門」事件後，與賴清德總統同台。記者林俊良／攝影

114年度健保總額協商昨宣告破局，兩案併陳送衛福部邱泰源拍板，其中醫界代表版本，將罕藥專款歸零、移出健保，改由公務預算支持，病團擬向衛福部陳情，邱泰源今受訪時表示，罕病還是在健保總額裡，還額外加20億的公務預算；被問到「爆料電話門」事件連忙表示，「我們來問健保的問題」。  

邱泰源上周出席活動時，提到賴總統為了醫院執行減碳事宜，打電話「罵」了環境部長彭啓明，今天免不了再度被問到，有沒有向總統報告等問題時，連忙表示，「我們來問健保的問題」。  

健保會執行秘書周淑婉昨表示，25日總額協商結束，經歷14小時的討論，醫院、西醫基層組額部分因協商空間有限，仍有差距，最終以付費者代表方案成長率4.605%、9207.5億元，醫界代表方案成長率5.171%、9257.3億元，兩案併陳，預計在10月的委員會議確認後，報請衛福部核定。  

至於近期爭議的罕病專款是否挪出健保總額？周淑婉表示，罕病及血友病專款，付費者代表編列共180.3億元，醫界則編列0.3億元，但仍認為罕藥應由公務預算支應。  

邱泰源今天出席台灣護理學會110周年慶祝大會，「罕病還是在健保裡面」，健保總額每年成長率約4%，罕病藥費每年增加則達到10%，明年會更多，且公務預算也額外編列20億，他們也非常需要政府照顧。

另針對醫界想要在總額中，編列247億救健保點值，邱泰源表示，方案是在醫院總額中提出，有提到要增加急重症支付、工作人員待遇提升等，希望點值提升的同時，還是要照顧醫療同仁的工作環境，最重要的還是要提升醫療品質、創造更好工作環境、給醫事人員更好的待遇，但今年可協商的數目僅174億空間，健保署當然無法通過，想必醫院方面也會了解。

健保總額 健保點值 衛福部 邱泰源

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