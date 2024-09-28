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無人機送藥 衛福部尋航管限制解方：優先用於緊急醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新北市曾經試辦無人機送藥，但目前還未普遍應用，20公里為最遠距離。本報資料照片
新北市曾經試辦無人機送藥，但目前還未普遍應用，20公里為最遠距離。本報資料照片

衛福部推動疫後遠距醫療轉型，除放寬通訊診療辦法限制，健保署將協助診所醫療資訊系統（HIS）雲端化之外，衛福部資訊處已在研擬，如何跨部會調整流程及法規，實現無人機送藥，未來會優先用於風災等緊急情況。

衛福部健保署副署長龐一鳴今天說，健保署已完成推動電子處方箋所需的資料庫等基礎設施，目前只要等待醫療院所修改程式，即可逐步落實，若再加上衛福部資訊處的無人機送藥構想，將可形成更完整的在宅醫療服務體系。

衛福部資訊處長李建璋表示，無人機送藥在國外相當風行，「台灣卻連首次正式飛行都還沒有」，主因即是航管法令限制，與衛福部系統間有待整合，無人機送藥必須有派遣系統，定義出應該緊急起飛的緊急情況，例如風災時，東部山路柔腸寸斷，有醫師為送藥給偏鄉患者，必須冒險上山，此時若有無人機，即可支援。

在台灣，無人機飛行受到管制，設有許多飛航管制區，包括國防重地、民航航線及人口稠密處，都是禁航區域。李建璋表示，在禁航區域，若未事先取得飛航許可，無人機送藥就無法用於緊急救援，要推動無人機送藥，衛福部已在研議，如何整合航管、衛福部系統，串連從申請制核准的流程，建置完成後，即可與民間業者合作提供患者服務。

李建璋表示，衛福部規畫，無人機送藥會先適用於緊急醫療服務，再逐步擴大至非緊急醫療服務，例如慢性病長者拿藥等，不過，先進國家在推動無人機送藥時，都遇到法令限制必須解除，仍在摸索如何優化行政流程，把關卡打通，讓無人機送藥成為遠距醫療助力。

偏鄉 健保署 衛福部

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